Мошенники не смогли обмануть 95-летнюю жительницу Алтайского края

Женщине позвонил незнакомец и сообщил, что её дочь попала в ДТП

24 апреля 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

95-летняя жительница Бийска сберегла от мошенников 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщине позвонил незнакомец и представился правоохранителем. Разговор он начал со слов "ваша дочь попала в ДТП" и потребовал поскорее заплатить потерпевшей, иначе против её дочери возбудят уголовное дело.

"Речь шла о сумме в 1 миллион рублей. Пенсионерка сказала, что таких больших денег у неё нет, однако на банковском счёте имеется порядка 200 тысяч рублей. Собеседник ответил, что этого будет достаточно", – рассказали в ведомстве.

Встревоженная женщина пошла в банк, но прежде чем снять сбережения, позвонила дочери – и выяснилось, что с ней всё в порядке. Пенсионерка обратилась в полицию.