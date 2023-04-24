Мошенники не смогли обмануть 95-летнюю жительницу Алтайского края
Женщине позвонил незнакомец и сообщил, что её дочь попала в ДТП
24 апреля 2023, 10:44, ИА Амител
95-летняя жительница Бийска сберегла от мошенников 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщине позвонил незнакомец и представился правоохранителем. Разговор он начал со слов "ваша дочь попала в ДТП" и потребовал поскорее заплатить потерпевшей, иначе против её дочери возбудят уголовное дело.
"Речь шла о сумме в 1 миллион рублей. Пенсионерка сказала, что таких больших денег у неё нет, однако на банковском счёте имеется порядка 200 тысяч рублей. Собеседник ответил, что этого будет достаточно", – рассказали в ведомстве.
Встревоженная женщина пошла в банк, но прежде чем снять сбережения, позвонила дочери – и выяснилось, что с ней всё в порядке. Пенсионерка обратилась в полицию.
11:39:04 24-04-2023
Молодец пенсионерка! Только теперь ей надо защитить свои деньги надежнее. Мошенники УЖЕ знают, что у неё есть деньги и будут еще пытаться.