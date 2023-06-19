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Мошенники похитили у 92-летней жительницы Алтайского края 100 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

19 июня 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Мошенники похитили у 92-летней жительницы Павловского района Алтайского края 100 тысяч рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

В полицию на аферистов заявила правнучка потерпевшей. Стражи порядка установили, что в дневное время пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился следователем. Он сказал сельчанке, что ее внучка попала в ДТП, в результате которого пострадали люди. И чтобы родственница смогла избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить.

Растерявшись, сельчанка назвала незнакомцу свой адрес, по которому впоследствии приехал курьер и забрал пакет со 100 тысячами рублей ее сбережений. Когда деньги были переданы, "следователь" заверил, что все будет в порядке. 

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину"). Злоумышленников ищут.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 8

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Гость

15:49:45 19-06-2023

Злоумышленников ищут. --- Хоть одного нашли?

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Гость

16:17:41 19-06-2023

Бедные пенсы в нашей стране, они стали кормушкой для мошенников, наивные и доверчивые, они не готовы к этому строю, выросли в СССР где были защищены от мошенников.

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Гость

21:15:14 19-06-2023

Гость (16:17:41 19-06-2023) Бедные пенсы в нашей стране, они стали кормушкой для мошенни... В СССР ни у кого небыло даже 10тыс.руб. Денег никогда не хватало и никто их не имел

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Гость

00:53:56 20-06-2023

Гость (21:15:14 19-06-2023) В СССР ни у кого небыло даже 10тыс.руб. Денег никогда н... Совсем больной, почитай прежде чем писать такую ересь, моя соседка только 25000 сбережений потеряла в 90х и она не одна такая была.

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Гость

08:47:23 20-06-2023

Гость (00:53:56 20-06-2023) Совсем больной, почитай прежде чем писать такую ересь, моя с... Ты здоровый, где твоя тётя их наворовала? И я пишу не про 90е

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Гость

20:23:26 19-06-2023

Нельзя ни кому верить! Ни папе ни маме ни Начальнику а тем более телефону.

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Гость

00:55:04 20-06-2023

Гость (20:23:26 19-06-2023) Нельзя ни кому верить! Ни папе ни маме ни Начальнику а тем б... Вот в 92 года не забудь это правило.

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Гость

13:16:54 20-06-2023

Если бы одного-двух таких уродов вывели на центральную площадь в городе и забили до смерти (потому, что расстрел слишком лёгкая смерть), или отрубили руки, то тогда бы желающих поубавилось. А так и будет это беззаконие!

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