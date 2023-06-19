Мошенники похитили у 92-летней жительницы Алтайского края 100 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

19 июня 2023, 15:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мошенники похитили у 92-летней жительницы Павловского района Алтайского края 100 тысяч рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

В полицию на аферистов заявила правнучка потерпевшей. Стражи порядка установили, что в дневное время пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился следователем. Он сказал сельчанке, что ее внучка попала в ДТП, в результате которого пострадали люди. И чтобы родственница смогла избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить.

Растерявшись, сельчанка назвала незнакомцу свой адрес, по которому впоследствии приехал курьер и забрал пакет со 100 тысячами рублей ее сбережений. Когда деньги были переданы, "следователь" заверил, что все будет в порядке.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину"). Злоумышленников ищут.