Мошенники придумали новую схему обмана на Wildberries

На этот раз от рук злоумышленников страдают продавцы

30 января 2023, 11:34, ИА Амител

Фото: wilberries.ru

Предприниматели, которые занимаются реализацией товаров на Wildberries, столкнулись с очередной схемой мошенничества, пишут "Известия".

Злоумышленники связываются с продавцами, представляются аналитиками и предлагают свою помощь в увеличении продаж.

Затем мошенники просят предоставить доступ к личному кабинету. После этого они выкупают ассортимент по максимально низкой цене. В результате продавцы теряют деньги и товар.

"Мошенники могут мимикрировать под специалистов по маркетплейсам и выманивать различную информацию для несанкционированного доступа. Мы отмечаем рост числа обращений продавцов из-за мошенничеств с их личными кабинетами. Все пострадавшие передавали данные от своих личных кабинетов в сторонние сервисы", – рассказали в пресс-службе маркетплейса.

В компании посоветовали предпринимателям ограничивать доступ к профилю, не давая его посторонним.

При этом в Wildberries отметили, что услуги аналитиков действительно востребованны – они выясняют, насколько эффективно продаются товары, помогают выстроить стратегию продаж и находить наиболее прибыльные ниши.