Мошенники разработали гибридную схему обмана, провоцируя жертву вовлекать родных

Человеку звонят с предложением заработать на инвестициях с помощью специалиста

14 ноября 2024, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com / GuerrillaBuzz

Телефонные мошенники изобрели новые способы обмана россиян, комбинируя различные известные методы давления и вовлекая в это близких и друзей жертвы. Как сообщает "КП", об этом рассказали в пресс-службе Сбера.

Человеку звонят с предложением заработать на инвестициях с помощью специалиста. Жертва перечисляет на счета мошенников, наблюдая за "прибылью" через личный кабинет с поддельными данными. Когда жертва захочет вернуть свои деньги, мошенники требуют "налоговый код", который можно узнать лишь после оплаты. Затем жертву обвиняют в мошенничестве и запрещают вывод средств.

После этого преступники предлагают перевести средства на счет "доверенного лица", а человек просит помощи у близких. У первоначальной жертвы же требуют перевода средств от близких, угрожая проблемами. В результате люди оформляют большие кредиты или продают жилье, а денежные средства попадают к мошенникам.