Мошенники сообщили бийской пенсионерке "приятную новость" и украли у нее 35 тысяч

Женщине пообещали несколько сотен тысяч рублей в качестве компенсации за лекарства

19 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

73-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников, пообещавших ей крупную компенсацию за лекарства, сообщили в МВД Алтайского края.

"Пенсионерке позвонила якобы сотрудница контрольно-ревизионной комиссии с приятной новостью. По словам девушки, ей положена денежная компенсация за ранее приобретенные лекарства", – рассказали в ведомстве.

Горожанке пообещали несколько сотен тысяч рублей, но для их получения попросили уплатить комиссию в 35 тысяч рублей.

Пенсионерка перевела деньги на указанный счет, но компенсации все не было. Она попыталась перезвонить незнакомке, но номер уже был не доступен.