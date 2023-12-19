Мошенники сообщили бийской пенсионерке "приятную новость" и украли у нее 35 тысяч
Женщине пообещали несколько сотен тысяч рублей в качестве компенсации за лекарства
19 декабря 2023, 12:30, ИА Амител
73-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников, пообещавших ей крупную компенсацию за лекарства, сообщили в МВД Алтайского края.
"Пенсионерке позвонила якобы сотрудница контрольно-ревизионной комиссии с приятной новостью. По словам девушки, ей положена денежная компенсация за ранее приобретенные лекарства", – рассказали в ведомстве.
Горожанке пообещали несколько сотен тысяч рублей, но для их получения попросили уплатить комиссию в 35 тысяч рублей.
Пенсионерка перевела деньги на указанный счет, но компенсации все не было. Она попыталась перезвонить незнакомке, но номер уже был не доступен.
12:35:52 19-12-2023
Указ надо выпустить по отмене комиссии за компенсацию на приобретение лекарств пенсионерами.