Мошенники создают чаты с фейковыми руководителями

У жертв выманивают деньги или убеждают их взять кредит

10 августа 2024, 15:54, ИА Амител

Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com/ru/photo/595792

В России мошенники придумали новую схему обмана: они создают групповые чаты в мессенджерах, добавляют туда фейковые аккаунты руководителей и сообщают о проверке в компании. Участникам чата говорят, что им нужно ждать звонка от правоохранительных органов. Об этом РИА Новости рассказал главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

По словам эксперта, мошенники создают групповой чат, добавляют туда реальных сотрудников организации и несколько фейковых аккаунтов руководителей. Затем они сообщают, что в компании проходит проверка и участникам чата нужно ждать звонка от правоохранительных или контролирующих органов.

После этого жертв могут попросить перевести деньги организации на какие-либо счета, взять кредит на своё имя и направить средства злоумышленникам, установить какое-либо программное обеспечение, делиться экраном и так далее.

Сергей Голованов предупреждает, что новый вид атак может быть довольно опасным. Злоумышленники не только ссылаются на профессиональную деятельность жертвы и вводят её в заблуждение сообщением якобы от знакомого человека, но и могут поддерживать диалог в чате будто бы от имени нескольких коллег.

Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых. Если кто-то предупреждает о грядущей проверке, лучше связаться с этим человеком по телефону, а не через мессенджер.