Мошенники стали чаще имитировать голоса близких своих жертв

Информацию о человеке они легко получают в соцсетях и других источниках

17 января 2024, 11:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мошенники в России начали чаще обманывать людей, притворяясь их родственниками. Об этом рассказали в Центробанке.

"Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ", – цитирует регулятора РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленники легко получают информацию о потенциальной жертве из социальных сетей, поэтому нужно быть аккуратным, чтобы не написать лишнего в своих профилях.

Также в ЦБ напомнили, что не нужно пересылать в мессенджерах фотографии своих документов, а при любых подозрениях на мошенничество можно сразу позвонить в ЦБ.