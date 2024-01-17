Мошенники стали чаще имитировать голоса близких своих жертв
Информацию о человеке они легко получают в соцсетях и других источниках
17 января 2024, 11:05, ИА Амител
Мошенники в России начали чаще обманывать людей, притворяясь их родственниками. Об этом рассказали в Центробанке.
"Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ", – цитирует регулятора РИА Новости.
Отмечается, что злоумышленники легко получают информацию о потенциальной жертве из социальных сетей, поэтому нужно быть аккуратным, чтобы не написать лишнего в своих профилях.
Также в ЦБ напомнили, что не нужно пересылать в мессенджерах фотографии своих документов, а при любых подозрениях на мошенничество можно сразу позвонить в ЦБ.
11:09:23 17-01-2024
... вот поэтому и неадо с ними разговаривать и не надо давать банкам согласия на сбор биометрии.
11:54:12 17-01-2024
Гость (11:09:23 17-01-2024) ... вот поэтому и неадо с ними разговаривать и не надо дават... у меня в госуслугах аж два срока биометрии стояло. одна из них не удаляется, хоть тресни
11:17:13 17-01-2024
они легко получают в соцсетях ....... отлично. меня нет в соц сетях