Мошенники стали чаще обманывать людей в Telegram

Чтобы избежать кражи данных, нужно установить двухфакторную аутентификацию

13 февраля 2024, 13:48, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Мошенники стали чаще использовать Telegram для обмана людей. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Злоумышленники присылают сообщения с аккаунтов, которые называются "Администрация", "Обновление", "Безопасность" или "Поддержка". Пользователям предлагают перейти по ссылкам, чтобы "установить глобальное обновление" или "защитить свой аккаунт".

На самом деле таким образом злоумышленники получают доступ к вашему аккаунту и могут вести переписки, в том числе чтобы обмануть ваших знакомых.

Чтобы избежать серьезных последствий и кражи личных данных, специалисты рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию.