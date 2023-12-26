Мошенники стали чаще взламывать аккаунты россиян в соцсетях
Эксперты отмечают, что аферисты всегда становятся активнее к Новому году
26 декабря 2023, 14:44, ИА Амител
Мошенники перед Новым годом стали чаще взламывать аккаунты россиян в мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты рассказали, что злоумышленники через рассылку получают доступ к аккаунтам пользователей, после чего взламывают мессенджеры и начинают свою рассылку. Чаще всего от имени взломанного аферисты отправляют сообщения с просьбой занять денег и предоставляют данные своих кошельков. Иногда мошенники прикрепляют фотографию банковской карты взломанного человека с измененным номером.
Отмечается, что перед Новым годом мошенники всегда становятся активнее. По словам экспертов, это связано с тем, что люди в канун праздников готовы совершать больше необдуманных действий.
15:05:57 26-12-2023
Не взломают - нет аккаунтов.
15:18:18 26-12-2023
Расскажите поподробнее, как можно подломить аккаунт в воцаппе?