Мошенники стали чаще взламывать аккаунты россиян в соцсетях

Эксперты отмечают, что аферисты всегда становятся активнее к Новому году

26 декабря 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мошенники перед Новым годом стали чаще взламывать аккаунты россиян в мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты рассказали, что злоумышленники через рассылку получают доступ к аккаунтам пользователей, после чего взламывают мессенджеры и начинают свою рассылку. Чаще всего от имени взломанного аферисты отправляют сообщения с просьбой занять денег и предоставляют данные своих кошельков. Иногда мошенники прикрепляют фотографию банковской карты взломанного человека с измененным номером.

Отмечается, что перед Новым годом мошенники всегда становятся активнее. По словам экспертов, это связано с тем, что люди в канун праздников готовы совершать больше необдуманных действий.