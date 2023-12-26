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Мошенники стали чаще взламывать аккаунты россиян в соцсетях

Эксперты отмечают, что аферисты всегда становятся активнее к Новому году

26 декабря 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Мошенники перед Новым годом стали чаще взламывать аккаунты россиян в мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты рассказали, что злоумышленники через рассылку получают доступ к аккаунтам пользователей, после чего взламывают мессенджеры и начинают свою рассылку. Чаще всего от имени взломанного аферисты отправляют сообщения с просьбой занять денег и предоставляют данные своих кошельков. Иногда мошенники прикрепляют фотографию банковской карты взломанного человека с измененным номером.

Отмечается, что перед Новым годом мошенники всегда становятся активнее. По словам экспертов, это связано с тем, что люди в канун праздников готовы совершать больше необдуманных действий.

Мошенники

Комментарии 2

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Гость

15:05:57 26-12-2023

Не взломают - нет аккаунтов.

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Гость

15:18:18 26-12-2023

Расскажите поподробнее, как можно подломить аккаунт в воцаппе?

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