Мошенники стали признаваться в том, что хотят получить деньги

С начала 2024 года число атак по такой схеме взлетело в 3,5 раза

02 апреля 2024, 16:20, ИА Амител

Смартфон / Фото: unsplash.com

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Сценарий состоит из двух актов, в которых участникам звонят псевдосотрудники операторов связи и «Госуслуг» или полиции. Мошенники звонят только тем, кто использует SMS для подтверждения операций. Во второй части жертвы дают инструкции, как сберечь деньги.

Человеку говорят, что деньги в опасности и нужно снять их и положить в якобы безопасное хранилище или ячейку, или помочь полиции снять деньги специально для расследования.

С начала 2024 число таких атак по этой схеме выросло в 3,5 раза.