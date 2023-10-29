Мошенники в Бийске ходят по квартирам и заманивают людей подарками

По словам горожан, их зазывают на ярмарку и предлагают заплатить налог

29 октября 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Бийска в социальных сетях предупредили горожан о том, что по квартирам ходят мошенники. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Бийск".

По словам автора сообщения, в подъездах замечают людей, которые приглашают жильцов на "ярмарку подарков". Для входа, по словам аферистов, нужно оплатить только налог.

Как рассказала одна из бийчанок, когда она попыталась узнать у зазывал подробности и пригрозила полицией, ей ответили матом.