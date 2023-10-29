Мошенники в Бийске ходят по квартирам и заманивают людей подарками
По словам горожан, их зазывают на ярмарку и предлагают заплатить налог
29 октября 2023, 14:33, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Бийска в социальных сетях предупредили горожан о том, что по квартирам ходят мошенники. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Бийск".
По словам автора сообщения, в подъездах замечают людей, которые приглашают жильцов на "ярмарку подарков". Для входа, по словам аферистов, нужно оплатить только налог.
Как рассказала одна из бийчанок, когда она попыталась узнать у зазывал подробности и пригрозила полицией, ей ответили матом.
15:35:05 29-10-2023
Эти твари обманваующие стариков и тёток-лохушек потом начинают, взрослыми думать, с чего у них дети инвалиды или сам гнить начинают... . Ни кто правила бумеранга не отменял.
17:24:49 29-10-2023
по молодости искал работу,пришел по одной вакансии, а предложили лохотронку. ходил с напарницей по квартирам и учился предлагать товар,я то думал что они вымерли а оказывается нет.
17:47:13 29-10-2023
В Барнауле в районе Докучаево по хрущам ходят ушлые мужички и предлагают установить водяный фильтр. Представляются водоканалом. Фильтр стоимостью в 4-5 тыс устанавливают за 25 тыс. Это, типа, еше со скидкой для пенсов. Предупредите своих родителей и взрослых родственников.
09:26:22 30-10-2023
Сталкивался с такими. Представляются агентами от какого нить крупного супермаркета и предлагают товары с большими скидками для пенсионеров типа акция такая. По факту же, наглый развод !!!