Юрист рассказал, как не попасться на новую схему обмана

26 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

В России появилась новая схема обмана: гражданам рассылают уведомления якобы от лица государственного органа. На этот раз жертвами стали юрлица. Они переводили деньги как госпошлину и рассчитывали этим устранить нарушения, которые у них якобы нашли. Пострадали от уловок вымогателей уже многие предприниматели.

Официальный комментарий радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул дали в Управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

"Злоумышленники по электронной почте рассылают письма-уведомления на бланке Межведомственной комиссии для противодействия нелегальной занятости. В них информируют работодателей о выявлении признаков нелегальной занятости и необходимости предоставления ряда документов по утвержденной форме. При этом указано, что данную форму необходимо получить при переходе по QR-коду и после оплаты пошлины", – сообщили в ведомстве.

Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости работают в России с 2024 года. Бумага мошенников, на взгляд обывателя, оформлена как официальный документ. Псевдоинспектор налоговой сообщает адресату, что в его организации обнаружили признаки теневой занятости. Конечно, ситуация стрессовая, и предприниматель, без всяких сомнений в подлинности письма, берется решать проблему самым доступным способом – по инструкции мошенников. Между тем по некоторым деталям в тексте можно догадаться, что это подделка, указал практикующий юрист Денис Наземцев.

"Данные уведомления не имеют конкретного адресата, не указана организация, в которую направлено данное уведомление, нет никаких реквизитов, которые подтверждают связь тех сведений, которые они указывают в уведомлении, с деятельностью конкретной организации. В самом документе указано, что для получения физических документов необходимо через QR-код после оплаты пошлины выбрать фактический адрес получения документации", – рассказал он.

Юрист также отметил, что в других уведомлениях мошенники указывают оплату услуг доставки этой документации, ссылаясь на портал СДЭК. При этом они в шапке указывают, что это Межведомственная комиссия для противодействия нелегальной занятости, однако этот орган называется иначе – Межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости, и такие комиссии созданы в каждом субъекте.

Так, сама комиссия существует, но мошенники исказили ее верное название и выдали себя. Еще, например, в УФНС по Республике Бурятия уточняют, что мошенники указывают электронную почту Mail.ru, а этот сервис бесплатный и доступен всем, что также становится поводом усомниться в отправителе. Кроме того, сами межведомственные комиссии по противодействию теневой занятости не уполномочены взимать никакие пошлины и не назначают штрафы.

Первое, что нужно сделать, получая любое подобное письмо, – ввести указанное название органа в интернет-поисковик. Оно должно повторять официальное название с точностью до буквы. Но и в этом случае, прежде чем сразу переводить деньги, лучше обратиться за разъяснениями в отделение настоящего профильного ведомства. Будьте осторожны и внимательно читайте текст подобных писем.