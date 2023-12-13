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Мошенники звонят алтайским журналистам, пытаясь выяснить места хранения их денег

Действовали аферисты от лица председателя СЖАК

13 декабря 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Телефонные мошенники попытались обмануть члена Союза журналистов Алтайского края (СЖАК), рассказали в объединении.

В телеграме женщине пришло сообщение от якобы председателя союза Андрея Абрамова о том, что ФСБ проводит проверку в отношении всех членов СЖАК. Затем уже в другом мессенджере ей позвонил правоохранитель и начал выяснять, где та хранит накопления.

Женщина сразу усомнилась, что это звонок от ФСБ. "Но сотрудник, сидящий на фоне синего полотна с логотипом ФСБ, говорил, что сегодня с Андреем Абрамовым за руку здоровался", – рассказала она.

Когда женщина сказала, что у нее есть только пенсионная карта, мужчина потерял к ней интерес и отключился, хотя до этого обещал послать запрос "буквально во все банки России". После фейковый аккаунт Абрамова и видеозвонок были удалены.

В СЖАК отметили, что подобные случаи зафиксированы и в Союзе журналистов Ставрополья.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 2

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Гость

15:01:09 13-12-2023

С жульём надо бороться

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Бедный маевич

18:19:12 13-12-2023

Всё-то его мучают...

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