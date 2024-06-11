Москалькова предложила наказывать иностранцев за русофобию

Она также отметила, что наказание нужно усиливать

11 июня 2024, 16:15, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность привлечения иностранных граждан за русофобию, подобно тому, как это делается в случае с экстремизмом. Она также выступила за усиление наказания за такие действия, пишет ТАСС.

Об этом говорится в докладе о деятельности федерального омбудсмена за 2023 год. В документе отмечается, что "беспрецедентная русофобия", которая охватила западный мир и международные организации, находящиеся под его влиянием, в 2023 году приобрела еще более агрессивные формы.

Москалькова подчеркнула, что примеров такого "безумства", которое не встречает никакого порицания со стороны международного сообщества, более чем достаточно.