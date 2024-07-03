Московские полицейские задержали мужчину, который пытался увести мальчика
Помешать подозреваемому смог курьер
03 июля 2024, 22:13, ИА Амител
Московские полицейские задержали мужчину, который пытался увести мальчика за руку из двора в Люблино. Как сообщает Telegram-канал Shot, ребенка спас курьер.
По словам очевидцев, доставщик парковался возле дома на Ставропольской и увидел, как какой-то подозрительный неопрятный мужчина отвел мальчишку в кусты, а потом взял его за руку и повел с собой. Курьер выбежал из машины и отогнал похитителя, снимая все на смартфон.
Подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний Амирхан. На допросе он заявил, что был выпившим, а этот мальчик сам подошел к нему, схватил за руку и "потащил в магазин". Он уверяет, что не хотел делать ничего плохого, но ребенка видел впервые. Известно, что ранее Амирхана судили за грабеж.
00:49:36 04-07-2024
Спасибо неравнодушному курьеру.
10:05:17 04-07-2024
сколько лет мальчику, интересно?
10:20:29 04-07-2024
Гость (10:05:17 04-07-2024) сколько лет мальчику, интересно?... На видео мальчику лет 7.
11:21:51 04-07-2024
доколе?!
11:42:38 04-07-2024
Амирхан хорошо сдал тест по русскому? Это же теперь самое главное, ну!
11:56:39 04-07-2024
А с какого перепугу, это незаменимый ценный специалист амирхан, в будний день, пьяный болтается по городу и уводит ребёнка??? Это для этого сюда их завозят, этих извращенцев??? Будучи судимый, приехал сюда, как его пропустили, и почему без разбору преступников пускают. Он где тут трудоустроен, где разрешения??? А из наказания - максимум депортация??? Это уголовное преступление, всем понятно для чего он ребёнка повёл. Когда уже наше правительство обезопасить нас от приезжих? Веть могло случится непоправимое горе. А наверхах как специально, не видят проблему. Не злите людей. Принимайте меры. Наши мужики на СВО разве за это родину защищают??? Чтоб эти бусурмане нас изнутри уничтожили???