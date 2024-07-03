Помешать подозреваемому смог курьер

03 июля 2024, 22:13, ИА Амител

Сотрудники полиции / Фото: amic.ru

Московские полицейские задержали мужчину, который пытался увести мальчика за руку из двора в Люблино. Как сообщает Telegram-канал Shot, ребенка спас курьер.

По словам очевидцев, доставщик парковался возле дома на Ставропольской и увидел, как какой-то подозрительный неопрятный мужчина отвел мальчишку в кусты, а потом взял его за руку и повел с собой. Курьер выбежал из машины и отогнал похитителя, снимая все на смартфон.

Подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний Амирхан. На допросе он заявил, что был выпившим, а этот мальчик сам подошел к нему, схватил за руку и "потащил в магазин". Он уверяет, что не хотел делать ничего плохого, но ребенка видел впервые. Известно, что ранее Амирхана судили за грабеж.