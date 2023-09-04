Московские проктологи-хирурги проведут прием в Барнауле

У горожан будет возможность пройти малоинвазивное хирургическое лечение заболеваний прямой кишки и толстого кишечника

04 сентября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K5kap

Иван Лутков и Михаил Черепенин / Фото: клиника "Парк здоровья"

21-22 сентября 2023 года в Барнауле в Краевой клинической больнице состоится III Алтайский венозный очный форум, а потому у горожан будет возможность пройти малоинвазивное хирургическое лечение заболеваний прямой кишки, толстого кишечника и ануса по методике лазерной вапоризации у ведущих специалистов Москвы.

Кто будет вести прием?

Город посетят два высококвалифицированных врача-хирурга, колопроктолога: Иван Лутков и Черепенин Михаил.

Иван Лутков – кандидат медицинских наук. Врач-колопроктолог, хирург со стажем работы более 23 лет. Главный окружной специалист по колопроктологии ЮВАО г. Москвы 2019-2023 гг. Специалист по лазерной хирургии. Использует в своей практике проверенные методы лечения прямой кишки и пищеварительной системы. На его счету более 20 тыс. удачных операций и 200 тыс. проведенных консультаций.

Михаил Черепенин – хирург, флеболог, колопроктолог, к.м.н., руководитель клиники лазерной хирургии в медицинском центре Елены Малышевой. Основатель школы лазерной проктологии с обучением действующих специалистов. Хирургические навыки – оперативная проктология в полном объеме.

Где и когда будут вести прием?

После выступления на форуме 21 сентября с 15:00 специалисты проведут двухдневный прием пациентов в клинике "Парк здоровья" по адресу ул. Телефонная, 165.

22 сентября запланирован полный операционный день с 09:00 утра и до последнего пациента.

Как попасть к ним на процедуру?

Записаться на первичный прием к специалистам клиники "Парк здоровья". Сдать анализы и пройти все необходимые диагностические процедуры по назначению. Пройти хирургическое лечение. При необходимости по показаниям специалисты клиники "Парк здоровья" запишут вас на лечение к Ивану Луткову или Михаилу Черепенину.

Записаться на прием к доктору или предварительную консультацию можно по телефону: (3852) 560-230 или на сайте клиники "Парк здоровья". Не откладывайте проблему на потом, количество мест ограничено.

Клиника "Парк здоровья" (ООО "Клиника Норма")

Адрес: ул. Телефонная, 165

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