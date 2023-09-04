Московские проктологи-хирурги проведут прием в Барнауле
У горожан будет возможность пройти малоинвазивное хирургическое лечение заболеваний прямой кишки и толстого кишечника
04 сентября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K5kap
21-22 сентября 2023 года в Барнауле в Краевой клинической больнице состоится III Алтайский венозный очный форум, а потому у горожан будет возможность пройти малоинвазивное хирургическое лечение заболеваний прямой кишки, толстого кишечника и ануса по методике лазерной вапоризации у ведущих специалистов Москвы.
Кто будет вести прием?
Город посетят два высококвалифицированных врача-хирурга, колопроктолога: Иван Лутков и Черепенин Михаил.
Иван Лутков – кандидат медицинских наук. Врач-колопроктолог, хирург со стажем работы более 23 лет. Главный окружной специалист по колопроктологии ЮВАО г. Москвы 2019-2023 гг. Специалист по лазерной хирургии. Использует в своей практике проверенные методы лечения прямой кишки и пищеварительной системы. На его счету более 20 тыс. удачных операций и 200 тыс. проведенных консультаций.
Михаил Черепенин – хирург, флеболог, колопроктолог, к.м.н., руководитель клиники лазерной хирургии в медицинском центре Елены Малышевой. Основатель школы лазерной проктологии с обучением действующих специалистов. Хирургические навыки – оперативная проктология в полном объеме.
Где и когда будут вести прием?
После выступления на форуме 21 сентября с 15:00 специалисты проведут двухдневный прием пациентов в клинике "Парк здоровья" по адресу ул. Телефонная, 165.
22 сентября запланирован полный операционный день с 09:00 утра и до последнего пациента.
Как попасть к ним на процедуру?
- Записаться на первичный прием к специалистам клиники "Парк здоровья".
- Сдать анализы и пройти все необходимые диагностические процедуры по назначению.
- Пройти хирургическое лечение. При необходимости по показаниям специалисты клиники "Парк здоровья" запишут вас на лечение к Ивану Луткову или Михаилу Черепенину.
Записаться на прием к доктору или предварительную консультацию можно по телефону: (3852) 560-230 или на сайте клиники "Парк здоровья". Не откладывайте проблему на потом, количество мест ограничено.
Клиника "Парк здоровья" (ООО "Клиника Норма")
Адрес: ул. Телефонная, 165
Сайт
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
10:30:29 04-09-2023
какой то жуткий взляд у обоих. точно хирурги-проктологи.
10:33:06 04-09-2023
Проверят годность
11:41:17 04-09-2023
Свои врачи в Барнауле кончились?
11:42:17 04-09-2023
Всё, что требуется, чтобы избежать проблем с кишечником - есть как можно больше свежих овощей и фруктов, снабжая микробиом кишечника клетчаткой, а весь организм - природными витаминами и нутриентами. По теме полным-полно книг западных докторов медицины (учёная степень). Причём таким образом лечится не только кишечник, но и все остальные болезни.
13:27:53 04-09-2023
Гость (11:42:17 04-09-2023) Всё, что требуется, чтобы избежать проблем с кишечником - ес... Понос прохватит. А это тоже для кишечника не хорошо.
16:02:28 04-09-2023
Гость (11:42:17 04-09-2023) Всё, что требуется, чтобы избежать проблем с кишечником - ес... Если Вы не ратуете за сыроедение, то поддержу отчасти. Во-первых, не надо ссылаться на западных докторов, посколькувсе их исследования делаются на гранты, а кто девушку ужинает, тот её и танцует. А во-вторых, во всём нужен баланс- 70% объёма продуктов должны быть овощи и фрукты, как сырые, так и приготовленные различными способами, а 30- продукты, содержащие животные и растительные белки. И не забываем про грубую, неперевариваемую клетчатку, которая чистит кишечник...
11:58:37 04-09-2023
Н-да турне....Загляни в темные удаленные места Родины. Ну что родненькие, выходи по одному показывать свой срам столичным))
12:05:15 04-09-2023
чёс по городам России
17:32:49 04-09-2023
Черепенин М.Ю. Окончил наш медицинский.