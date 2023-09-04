Результаты получены в результате опроса 1200 жителей Алтайского края

04 сентября 2023, 13:12, ИА Амител

Фото: t.me/cikrossii

Социологическая компания ИНСОМАР представила прогноз политических симпатий жителей Алтайского края на предстоящих губернаторских выборах.

"С большим отрывом (68%) побеждает действующий глава региона Виктор Томенко", - рассказали социологи.

Далее предпочтения избирателей распределились следующим образом:

Сергей Булаев (13%);

Евгения Боровикова (10%);

Сергей Малинкович (6%);

И еще 3% - недействительные бюллетени.

"Виктор Томенко более чем уверенно лидирует. Можно говорить, что существующие рейтинги позволят победить в первом туре", - отметил директор по политическому анализу компании Виктор Потуремский.

Результаты получены компанией ИНСОМАР в результате анкетирования жителей Алтайского края по собственной инициативе. Прогноз основывается на многофакторном математическом моделировании с учетом мнения активных избирателей, партийных предпочтений, социального самочувствия, а также истории выборов. Объем выборки составил 1 200 респондентов. Максимальная статистическая погрешность - 2,9%. Дата проведения опроса - 2 сентября 2023 года.



Вопросы анкеты:



— "Если бы выборы губернатора Алтайского края состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных кандидатов Вы бы скорее проголосовали?"

— "Вы примете или не примете участие в выборах губернатора Алтайского края 8-10 сентября этого года?".

— "Представьте, что выборы депутатов Государственной Думы состоятся в ближайшее воскресенье. За какую партию Вы бы, скорее всего, проголосовали?".

— "Если говорить про ситуацию в целом, Вы скорее довольны или скорее не довольны положением дел в Алтайском крае?".

— "Как Вам кажется, ситуация в Алтайском крае за последние полгода улучшилась, ухудшилась или практически не изменилась?".