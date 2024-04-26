Московские врачи помогли девушке с "синдромом бабочки" стать мамой
Ей провели кесарево сечение так, чтобы не повредить чувствительную кожу
26 апреля 2024, 08:46, ИА Амител
Женщине с "синдромом бабочки" в Москве особым образом провели кесарево сечение. Об этом сообщили в пресс-службе московского депздрава.
Пациентка с редким диагнозом на 35-й неделе беременности обратилась в 31-ю больницу. Ее кожа настолько нежная, что мгновенно повреждается от любого прикосновения. Поэтому врачи приняли решение провести кесарево сечение, чтобы минимизировать риски для мамы и ребенка.
В ходе операции использовали специальный гелевый матрас и защитные материалы для швов, чтобы не повредить кожу. Работали медики максимально аккуратно, а зашивали разрез специальным способом.
В результате на свет появилась здоровая девочка весом 3100 граммов, которую выписали из больницы на четвертые сутки.
08:57:12 26-04-2024
Девочка унаследовала?
08:59:44 26-04-2024
Как же она с такой кожей забараменела?
09:30:42 26-04-2024
Гость (08:59:44 26-04-2024) Как же она с такой кожей забараменела?... аккуратно
09:58:36 26-04-2024
Гость (08:59:44 26-04-2024) Как же она с такой кожей забараменела?... ИКСИ
09:27:21 26-04-2024
Родилась здоровая девочка, ну-ну.