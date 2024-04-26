Московские врачи помогли девушке с "синдромом бабочки" стать мамой

Ей провели кесарево сечение так, чтобы не повредить чувствительную кожу

26 апреля 2024, 08:46, ИА Амител

Врачи в операционной / Фото: pxhere.com

Женщине с "синдромом бабочки" в Москве особым образом провели кесарево сечение. Об этом сообщили в пресс-службе московского депздрава.

Пациентка с редким диагнозом на 35-й неделе беременности обратилась в 31-ю больницу. Ее кожа настолько нежная, что мгновенно повреждается от любого прикосновения. Поэтому врачи приняли решение провести кесарево сечение, чтобы минимизировать риски для мамы и ребенка.

В ходе операции использовали специальный гелевый матрас и защитные материалы для швов, чтобы не повредить кожу. Работали медики максимально аккуратно, а зашивали разрез специальным способом.

В результате на свет появилась здоровая девочка весом 3100 граммов, которую выписали из больницы на четвертые сутки.