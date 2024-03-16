Москва или Питер: какой город выбрать для жизни и инвестиций?

Два риелтора проведут батл в прямом эфире телеграм-канала

16 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KEVa8

Оксана Клипенштейн / Фото из архива эксперта

Динамичная Москва или культурный Питер? Два риелтора из Барнаула – покорители столиц – 17 марта 2024 года в 20:00 по Барнаулу (16:00 МСК) поборются за честь городов в телеграм-канале "Кухня риелтора". Автор канала Оксана Клипенштейн и ее гость Лариса Антропова, которая девять лет назад выбрала Питер для жизни и прошла путь от самой дешевой недвижимости в районе метро "Девяткино" до элитного жилого комплекса "Черная речка", обсудят перспективы недвижимости в крупных городах.

Сколько стоит жить в Питере? В каких жилых комплексах цена растет быстрее, какой бизнес в недвижимости процветает в городе Петра и оправдана ли романтика коммуналок?

А как насчет Москвы? Здесь культура старинного города тесно соседствует с передовыми технологиями. Сеть метро охватывает новые пространства быстрее, чем летит комета. А отличное образование можно получить даже в обычной школе в Новой Москве. В области новостройку можно купить с ремонтом, мебелью, техникой, посудой и шторами – от 4,3 млн. Ну и, бесспорно, здесь одни из лучших вузов и хорошие пенсии. Москва – это витрина России.

А вы на чьей стороне? Присоединяйтесь 17 марта в 20:00 по Барнаулу к эфиру на канале.

ИП Клипенштейн О. А.

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