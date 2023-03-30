"Москвич" намерен выпустить два новых автомобиля в 2023 году

Это будут седан и кроссовер, однако их облик и характеристики пока держатся в секрете

30 марта 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: Telegram-канал завода "Москвич"

"Москвич" в 2023 году собирается выпустить новые седан и кроссовер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там пообещали в скором времени показать, как будут выглядеть новые модели.

Напомним, что 16 марта гендиректор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин заявлял, что "Москвич" собирается выпустить две новых модели в сегменте SUV и седан в конце года. В организации отмечали, что всего под маркой завода "Москвич" планируются производить пять моделей – четыре кроссовера и один седан.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города. Официальные продажи стартовали 3 марта.