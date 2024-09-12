Москвич умер от антипохмельной капельницы от частной медклиники

Медики поставили неназванный препарат, а когда сердце остановилось – попробовали реанимировать, но в конечном счете просто сбежали

12 сентября 2024, 21:29, ИА Амител

Бутылка с алкоголем / Фото: unsplash.com

Житель Москвы скончался после антипохмельной капельницы от частной медклиники. Как сообщает Telegram-канал Mash, после остановки сердца медик сбежал, а представитель организации отказался возвращать деньги.

По словам супруги, муж был в запое и не выходил из него. Было решено вызвать специалистов из клиники "Алко-Клиник", чтобы прокапали мужчину. К ним приехали два врача, поставили капельницу с раствором, однако с каким – неизвестно. Через некоторое время у пациента остановилось сердце. Медики попытались его реанимировать, однако после осознали бесполезность этих действий, сказали вызвать скорую и сбежали.

Вдова говорит: представитель позвонил ей только сегодня, выразил соболезнования. Но предупредил, что деньги не вернет. Следственный комитет изучает обстоятельства дела.