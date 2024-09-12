Москвич умер от антипохмельной капельницы от частной медклиники
Медики поставили неназванный препарат, а когда сердце остановилось – попробовали реанимировать, но в конечном счете просто сбежали
12 сентября 2024, 21:29, ИА Амител
Житель Москвы скончался после антипохмельной капельницы от частной медклиники. Как сообщает Telegram-канал Mash, после остановки сердца медик сбежал, а представитель организации отказался возвращать деньги.
По словам супруги, муж был в запое и не выходил из него. Было решено вызвать специалистов из клиники "Алко-Клиник", чтобы прокапали мужчину. К ним приехали два врача, поставили капельницу с раствором, однако с каким – неизвестно. Через некоторое время у пациента остановилось сердце. Медики попытались его реанимировать, однако после осознали бесполезность этих действий, сказали вызвать скорую и сбежали.
Вдова говорит: представитель позвонил ей только сегодня, выразил соболезнования. Но предупредил, что деньги не вернет. Следственный комитет изучает обстоятельства дела.
21:49:26 12-09-2024
Москвич этот умер оттого, что пить в меру разучился. Уж если до капельницы дело дошло, то, видимо, еле живой уже и без нее был.
21:50:10 12-09-2024
Я капаюсь-капаюсь, а мне всё хуже и хуже
08:27:33 13-09-2024
Вероятнее всего от перепоя помер, а не от капельницы. Бухал в запое вот сердце и не выдержало
10:03:49 13-09-2024
Обычно ставят глюкозу с физраствором. Может сахар подскочил и привет этому миру...
14:10:44 13-09-2024
Гость (10:03:49 13-09-2024) Обычно ставят глюкозу с физраствором. Может сахар подскочил ... жена не дала похмелиться и вызвала фершалов?
те тоже не стали с ним похмеляться (спирту штоль пожалели) и с перепою перепутали флокушки?
а может просто бухать в синьку не надо?
19:28:11 13-09-2024
обычно откапывать при запоях можно максимум раз 9, а после - смерть. Знаю ... так скончался директор крупной рекламной фирмы в Алтайском крае и РФ, потом его приятель - известный дизайнер и пр.