НОВОСТИПроисшествия

Москвича едва не убило посудомоечной машиной

Мужчина в реанимации в тяжелом состоянии

27 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Пострадавший москвич / SHOT Проверка
Пострадавший москвич / SHOT Проверка

Москвич едва не погиб, когда пытался открыть посудомоечную машину. Об этом сообщает "Shot Проверка".

30-летний мужчина хотел закинуть посуду на мытье. В процессе он одной рукой затронул крышку посудомойки, а второй взялся за мокрую раковину. 

После сильного удара током пострадавший смог самостоятельно вызвать скорую помощь. На место приехали врачи, которые доставили его в больницу.

Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:38:41 27-03-2024

Заземление?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:43 27-03-2024

Разность потенциалов чуть не убила его.Корпус не был заземлён.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:33 27-03-2024

УЗО надо было ставить, не так бы долбануло

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:57 27-03-2024

Грядет война машин. Скоро нас атакуют чайники и мультиварки.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Скайнет

15:53:40 27-03-2024

Гость (13:13:57 27-03-2024) Грядет война машин. Скоро нас атакуют чайники и мультиварки.... Я проделал долгий путь чтобы найти тебя.
И вот я пришел за тобой.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров