Москвича едва не убило посудомоечной машиной
Мужчина в реанимации в тяжелом состоянии
27 марта 2024, 12:15, ИА Амител
Пострадавший москвич / SHOT Проверка
Москвич едва не погиб, когда пытался открыть посудомоечную машину. Об этом сообщает "Shot Проверка".
30-летний мужчина хотел закинуть посуду на мытье. В процессе он одной рукой затронул крышку посудомойки, а второй взялся за мокрую раковину.
После сильного удара током пострадавший смог самостоятельно вызвать скорую помощь. На место приехали врачи, которые доставили его в больницу.
Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
12:38:41 27-03-2024
Заземление?
12:44:43 27-03-2024
Разность потенциалов чуть не убила его.Корпус не был заземлён.
12:59:33 27-03-2024
УЗО надо было ставить, не так бы долбануло
13:13:57 27-03-2024
Грядет война машин. Скоро нас атакуют чайники и мультиварки.
15:53:40 27-03-2024
Гость (13:13:57 27-03-2024) Грядет война машин. Скоро нас атакуют чайники и мультиварки.... Я проделал долгий путь чтобы найти тебя.
И вот я пришел за тобой.