Москвича едва не убило посудомоечной машиной

Мужчина в реанимации в тяжелом состоянии

27 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Пострадавший москвич / SHOT Проверка

Москвич едва не погиб, когда пытался открыть посудомоечную машину. Об этом сообщает "Shot Проверка".

30-летний мужчина хотел закинуть посуду на мытье. В процессе он одной рукой затронул крышку посудомойки, а второй взялся за мокрую раковину.

После сильного удара током пострадавший смог самостоятельно вызвать скорую помощь. На место приехали врачи, которые доставили его в больницу.

Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.