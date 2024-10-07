Москвичи подрались в очереди за бесплатной тыквой
Люди устроили давку и массовый конфликт
07 октября 2024, 19:40, ИА Амител
Давка на раздаче тыкв / Кадр из видео
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" во время раздачи бесплатных овощей на выставке гигантского урожая произошла давка.
Свидетелями этого события стали посетители сада, которые и опубликовали кадры в Telegram-канале MSK1.ru. Инцидент произошел 6 октября, в последний день работы экспозиции. Сотрудники сада раздавали часть экспонатов, которые были представлены на выставке.
На кадрах видно, как толпа людей беспорядочно заходит в павильон, где проходит выставка. В какой-то момент часть людей начинает ускоряться, другие кричат: "Остановитесь! Вы что, ненормальные?" Слышно, как в очереди плачут и кричат дети.
20:39:41 07-10-2024
Халява, она такая, всегда жестокая))
23:47:30 07-10-2024
Хотел тыкву- по тыкве получил.
07:18:48 08-10-2024
Если "жирные" москвичи, дерутся, то остальным подавно.
13:03:38 08-10-2024
Гость (07:18:48 08-10-2024) Если "жирные" москвичи, дерутся, то остальным подавно.... Жирных мало, и они развлекаются не на таком уровне. Лопухи придумали, вто все москвичи жирные. Думать учимся.
09:28:49 08-10-2024
что, не смешно? это россия! (ввж)
10:40:50 08-10-2024
Человек, проживающий в Москве, уже не может быть нормальным априори.
13:02:17 08-10-2024
Гость (10:40:50 08-10-2024) Человек, проживающий в Москве, уже не может быть нормальным ... Ибо понаехавшие "успешные", равно как и мечтающие " покорить Маскву" давно уже заменили собой москвичей)
11:21:11 08-10-2024
нью- мАсквичи, ага))
12:58:35 08-10-2024
Халява-news или Волынка на Ходынке-2. Danger... Fight!!!!