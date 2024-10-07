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Москвичи подрались в очереди за бесплатной тыквой

Люди устроили давку и массовый конфликт

07 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Давка на раздаче тыкв / Кадр из видео
Давка на раздаче тыкв / Кадр из видео

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" во время раздачи бесплатных овощей на выставке гигантского урожая произошла давка.

Свидетелями этого события стали посетители сада, которые и опубликовали кадры в Telegram-канале MSK1.ru. Инцидент произошел 6 октября, в последний день работы экспозиции. Сотрудники сада раздавали часть экспонатов, которые были представлены на выставке.

На кадрах видно, как толпа людей беспорядочно заходит в павильон, где проходит выставка. В какой-то момент часть людей начинает ускоряться, другие кричат: "Остановитесь! Вы что, ненормальные?" Слышно, как в очереди плачут и кричат дети.

Происшествия

Комментарии 9

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ВВП

20:39:41 07-10-2024

Халява, она такая, всегда жестокая))

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ДВМ

23:47:30 07-10-2024

Хотел тыкву- по тыкве получил.

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Гость

07:18:48 08-10-2024

Если "жирные" москвичи, дерутся, то остальным подавно.

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Гость

13:03:38 08-10-2024

Гость (07:18:48 08-10-2024) Если "жирные" москвичи, дерутся, то остальным подавно.... Жирных мало, и они развлекаются не на таком уровне. Лопухи придумали, вто все москвичи жирные. Думать учимся.

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гость

09:28:49 08-10-2024

что, не смешно? это россия! (ввж)

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Гость

10:40:50 08-10-2024

Человек, проживающий в Москве, уже не может быть нормальным априори.

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Гость

13:02:17 08-10-2024

Гость (10:40:50 08-10-2024) Человек, проживающий в Москве, уже не может быть нормальным ... Ибо понаехавшие "успешные", равно как и мечтающие " покорить Маскву" давно уже заменили собой москвичей)

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Элен без ребят

11:21:11 08-10-2024

нью- мАсквичи, ага))

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Гость

12:58:35 08-10-2024

Халява-news или Волынка на Ходынке-2. Danger... Fight!!!!

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