Москвичи подрались в очереди за бесплатной тыквой

Люди устроили давку и массовый конфликт

07 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Давка на раздаче тыкв / Кадр из видео

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" во время раздачи бесплатных овощей на выставке гигантского урожая произошла давка.

Свидетелями этого события стали посетители сада, которые и опубликовали кадры в Telegram-канале MSK1.ru. Инцидент произошел 6 октября, в последний день работы экспозиции. Сотрудники сада раздавали часть экспонатов, которые были представлены на выставке.

На кадрах видно, как толпа людей беспорядочно заходит в павильон, где проходит выставка. В какой-то момент часть людей начинает ускоряться, другие кричат: "Остановитесь! Вы что, ненормальные?" Слышно, как в очереди плачут и кричат дети.