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Москвичи стали чаще обращаться в полицию и к врачам из-за голосов в голове

Одной из горожанок нашептали, где находится вход в Атлантиду

12 апреля 2024, 14:40, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com
Головная боль / Фото: pxhere.com

Московская полиция весной завалена обращениями людей из-за голосов в голове. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, одной из горожанок голоса нашептали, где террористы хранят взрывчатку, а также рассказали, где находится вход в Атлантиду.

Правоохранители провели проверку по ее обращению, но ничего не нашли. Сама женщина отправилась в психбольницу.

В прошлом году, как сообщает канал, популярными были мотивы иностранных спецагентов и НЛО.

Москва

Комментарии 17

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горожанка

14:59:00 12-04-2024

у нас во дворе дома по Островского,8 поставили какую огромную вышку, увешанную антеннами. чувствую, что скоро и я буду слышать в своей чьи-то голоса)))

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Гость

16:23:48 12-04-2024

горожанка (14:59:00 12-04-2024) у нас во дворе дома по Островского,8 поставили какую огромн...
А это не ты почти каждое утро с плакатиком у круглой Марии Ра стоишь? Помогите бедной больной женщине.

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ворчун

16:36:42 12-04-2024

горожанка (14:59:00 12-04-2024) у нас во дворе дома по Островского,8 поставили какую огромн... Главное, когда будете сжигать эту вышку, не забудьте пожаловаться, что сотовый перестал ловить.

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ВВП

15:06:46 12-04-2024

Весна однако..

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Гость

15:10:27 12-04-2024

Т.е они искали вход в Атлантиду и не нашли?

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Гость

15:19:33 12-04-2024

Город делает людей слабыми. Чем больше город , тем слабее люди.

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Гость

15:28:55 12-04-2024

Гость (15:19:33 12-04-2024) Город делает людей слабыми. Чем больше город , тем слабее лю... Чем меньше город, тем сильнее люди.

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Гость

15:32:40 12-04-2024

Гость (15:28:55 12-04-2024) Чем меньше город, тем сильнее люди. ...
Чем слабее люди, тем больше город.........

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Гость

17:07:16 12-04-2024

Гость (15:32:40 12-04-2024) Чем слабее люди, тем больше город............ Чем город люди, тем больше меньше

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Гость

16:59:08 12-04-2024

Гость (15:19:33 12-04-2024) Город делает людей слабыми. Чем больше город , тем слабее лю... не город делает людей слабыми,а гаджеты-все внимание в них,даже за рулем , при переходе дороги не обращают внимания пропускают их или нет! Все стали интернет зависимыми - отсюда и инопланетяне,и потусторонние голоса,и т.д.

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физик

16:25:03 12-04-2024

никакой мистики. Мощные вышки излучатели например радиопередачи на укв в голове человека могут в зоне лепестка создавать резонанс и перепонки уха будут слышать эту передачу. А человек будет думать что у него голоса...

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Гость

18:54:43 12-04-2024

физик (16:25:03 12-04-2024) никакой мистики. Мощные вышки излучатели например радиоперед... Могут, например с бодуна. Там иногда резко обостряется восприятие. Но голоса - это немного другое.

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Гость

19:41:18 12-04-2024

физик (16:25:03 12-04-2024) никакой мистики. Мощные вышки излучатели например радиоперед... Ага, особенно при частотной модуляции )

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Гость

11:18:37 13-04-2024

Гость (19:41:18 12-04-2024) Ага, особенно при частотной модуляции )... При амплитудной этого не было.

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Гость

20:06:52 12-04-2024

физик (16:25:03 12-04-2024) никакой мистики. Мощные вышки излучатели например радиоперед... Даже если предположить, что невероятным образом в ухе образовался колебательный контур, с резонансом в диапазоне вещания, он будет лишь нагревать ваше ухо, и вряд ли вещать. И уж точно не в УКВ диапазоне, который полностью частотно модулирован. Или у нас в ухе и частотный преобразователь предусмотрен?

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Гость

11:49:52 13-04-2024

физик (16:25:03 12-04-2024) никакой мистики. Мощные вышки излучатели например радиоперед... Работал на Орбите. Подтверждаю. На укв Зона стояла, постоянно в голове музыка голоса. У половины коллектива точно.

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Гость

08:58:36 13-04-2024

Какой захватывающий научный диспут!))

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