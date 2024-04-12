Москвичи стали чаще обращаться в полицию и к врачам из-за голосов в голове
Одной из горожанок нашептали, где находится вход в Атлантиду
12 апреля 2024, 14:40, ИА Амител
Головная боль / Фото: pxhere.com
Московская полиция весной завалена обращениями людей из-за голосов в голове. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, одной из горожанок голоса нашептали, где террористы хранят взрывчатку, а также рассказали, где находится вход в Атлантиду.
Правоохранители провели проверку по ее обращению, но ничего не нашли. Сама женщина отправилась в психбольницу.
В прошлом году, как сообщает канал, популярными были мотивы иностранных спецагентов и НЛО.
14:59:00 12-04-2024
у нас во дворе дома по Островского,8 поставили какую огромную вышку, увешанную антеннами. чувствую, что скоро и я буду слышать в своей чьи-то голоса)))
16:23:48 12-04-2024
горожанка (14:59:00 12-04-2024) у нас во дворе дома по Островского,8 поставили какую огромн...
А это не ты почти каждое утро с плакатиком у круглой Марии Ра стоишь? Помогите бедной больной женщине.
16:36:42 12-04-2024
горожанка (14:59:00 12-04-2024) у нас во дворе дома по Островского,8 поставили какую огромн... Главное, когда будете сжигать эту вышку, не забудьте пожаловаться, что сотовый перестал ловить.
15:06:46 12-04-2024
Весна однако..
15:10:27 12-04-2024
Т.е они искали вход в Атлантиду и не нашли?
15:19:33 12-04-2024
Город делает людей слабыми. Чем больше город , тем слабее люди.
15:28:55 12-04-2024
Гость (15:19:33 12-04-2024) Город делает людей слабыми. Чем больше город , тем слабее лю... Чем меньше город, тем сильнее люди.
15:32:40 12-04-2024
Гость (15:28:55 12-04-2024) Чем меньше город, тем сильнее люди. ...
Чем слабее люди, тем больше город.........
17:07:16 12-04-2024
Гость (15:32:40 12-04-2024) Чем слабее люди, тем больше город............ Чем город люди, тем больше меньше
16:59:08 12-04-2024
Гость (15:19:33 12-04-2024) Город делает людей слабыми. Чем больше город , тем слабее лю... не город делает людей слабыми,а гаджеты-все внимание в них,даже за рулем , при переходе дороги не обращают внимания пропускают их или нет! Все стали интернет зависимыми - отсюда и инопланетяне,и потусторонние голоса,и т.д.
16:25:03 12-04-2024
никакой мистики. Мощные вышки излучатели например радиопередачи на укв в голове человека могут в зоне лепестка создавать резонанс и перепонки уха будут слышать эту передачу. А человек будет думать что у него голоса...
18:54:43 12-04-2024
физик (16:25:03 12-04-2024) никакой мистики. Мощные вышки излучатели например радиоперед... Могут, например с бодуна. Там иногда резко обостряется восприятие. Но голоса - это немного другое.
19:41:18 12-04-2024
физик (16:25:03 12-04-2024) никакой мистики. Мощные вышки излучатели например радиоперед... Ага, особенно при частотной модуляции )
11:18:37 13-04-2024
Гость (19:41:18 12-04-2024) Ага, особенно при частотной модуляции )... При амплитудной этого не было.
20:06:52 12-04-2024
физик (16:25:03 12-04-2024) никакой мистики. Мощные вышки излучатели например радиоперед... Даже если предположить, что невероятным образом в ухе образовался колебательный контур, с резонансом в диапазоне вещания, он будет лишь нагревать ваше ухо, и вряд ли вещать. И уж точно не в УКВ диапазоне, который полностью частотно модулирован. Или у нас в ухе и частотный преобразователь предусмотрен?
11:49:52 13-04-2024
физик (16:25:03 12-04-2024) никакой мистики. Мощные вышки излучатели например радиоперед... Работал на Орбите. Подтверждаю. На укв Зона стояла, постоянно в голове музыка голоса. У половины коллектива точно.
08:58:36 13-04-2024
Какой захватывающий научный диспут!))