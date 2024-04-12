Москвичи стали чаще обращаться в полицию и к врачам из-за голосов в голове

Одной из горожанок нашептали, где находится вход в Атлантиду

12 апреля 2024, 14:40, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com

Московская полиция весной завалена обращениями людей из-за голосов в голове. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, одной из горожанок голоса нашептали, где террористы хранят взрывчатку, а также рассказали, где находится вход в Атлантиду.

Правоохранители провели проверку по ее обращению, но ничего не нашли. Сама женщина отправилась в психбольницу.

В прошлом году, как сообщает канал, популярными были мотивы иностранных спецагентов и НЛО.