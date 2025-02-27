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Москвичи жалуются на вспышку мощного вируса. Стоит ли его бояться, объяснила врач

Вирус сопровождается высокой температурой и сильным кашлем

27 февраля 2025, 08:14, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru
Медицинская маска / Фото: amic.ru

В конце февраля жители Москвы начали массово сообщать о вирусе, сопровождающемся высокой температурой, сильным кашлем и потерей обоняния. Однако врачи отмечают, что поводов для паники нет, сообщает "Секрет фирмы".

На что жалуются москвичи?

Горожане описывают вирус как "очень тяжелый" – с температурой до 39,6 градуса, сильным кашлем, насморком, головной болью и заложенным горлом. По словам одной из москвичек, болезнь настигла сразу всю ее семью, анализы подтвердили вирусную инфекцию.

Что говорят врачи?

По словам врача-терапевта, доктора медицинских наук Светланы Каневской, ситуация типична для сезона.

"Это обычные симптомы вирусной инфекции, с такой высокой температурой обычно протекает грипп, и у нас есть этиотропное лечение. Ничего, с чем бы медицина не сталкивалась, сейчас нет", – пояснила специалист.

Как защититься?

Врач подчеркнула, что дополнительные меры защиты не требуются – достаточно соблюдать стандартные правила:

  • избегать контактов с больными;
  • регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком;
  • не трогать лицо грязными руками;
  • носить маску в местах массового скопления людей;
  • оставаться дома при первых симптомах заболевания.

"Главное – вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением", – советует Каневская.

Какие болезни одолевают россиян в феврале 2025 года?

По данным Роспотребнадзора, за седьмую неделю 2025 года заболеваемость ОРВИ в России выросла на 7%, в то время как уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 8%. Чаще всего россияне болеют гриппом A и B, риновирусами и респираторно-синцитиальными вирусами.

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Комментарии 9

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Гость

08:29:18 27-02-2025

а что нам до их жалоб? у меня тут вся семья болеет - они мне посочувствуют?

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Гость

08:40:51 27-02-2025

Масквичи постоянно жалуются, потому что живут слишком хорошо, причём не заслуженно.

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Russkiy

08:52:49 27-02-2025

Москвичи тоже люди

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Гость

09:10:49 27-02-2025

Russkiy (08:52:49 27-02-2025) Москвичи тоже люди ... сомнительно

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Гость

09:13:58 27-02-2025

Закрывайте наш аэродром и станцию.

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Musik

09:34:36 27-02-2025

даже тотальный дистант вводить не будут, подьезды опрыскивать и за отсутстве масок штрафовать и в госорганы посетителей не пускать?
люди (масквичи ж) жалуются!
куда смотрит ВОЗ!

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Гость

09:47:18 27-02-2025

куда смотрит ВОЗ! - на ВЫВОЗ)))

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Гость

13:23:51 27-02-2025

А ковидушка что испарилась? Всё теперь ОРВИ опять?

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Гость

13:36:16 27-02-2025

Теперь ковид бояться называть ковидом?
А как же тесты? Теперь просто вирусную инфекцию показывают?) Грипп тоже можно установить! Вирус вирусу рознь.

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