Москвичи жалуются на вспышку мощного вируса. Стоит ли его бояться, объяснила врач
Вирус сопровождается высокой температурой и сильным кашлем
27 февраля 2025, 08:14, ИА Амител
В конце февраля жители Москвы начали массово сообщать о вирусе, сопровождающемся высокой температурой, сильным кашлем и потерей обоняния. Однако врачи отмечают, что поводов для паники нет, сообщает "Секрет фирмы".
На что жалуются москвичи?
Горожане описывают вирус как "очень тяжелый" – с температурой до 39,6 градуса, сильным кашлем, насморком, головной болью и заложенным горлом. По словам одной из москвичек, болезнь настигла сразу всю ее семью, анализы подтвердили вирусную инфекцию.
Что говорят врачи?
По словам врача-терапевта, доктора медицинских наук Светланы Каневской, ситуация типична для сезона.
"Это обычные симптомы вирусной инфекции, с такой высокой температурой обычно протекает грипп, и у нас есть этиотропное лечение. Ничего, с чем бы медицина не сталкивалась, сейчас нет", – пояснила специалист.
Как защититься?
Врач подчеркнула, что дополнительные меры защиты не требуются – достаточно соблюдать стандартные правила:
- избегать контактов с больными;
- регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком;
- не трогать лицо грязными руками;
- носить маску в местах массового скопления людей;
- оставаться дома при первых симптомах заболевания.
"Главное – вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением", – советует Каневская.
Какие болезни одолевают россиян в феврале 2025 года?
По данным Роспотребнадзора, за седьмую неделю 2025 года заболеваемость ОРВИ в России выросла на 7%, в то время как уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 8%. Чаще всего россияне болеют гриппом A и B, риновирусами и респираторно-синцитиальными вирусами.
08:29:18 27-02-2025
а что нам до их жалоб? у меня тут вся семья болеет - они мне посочувствуют?
08:40:51 27-02-2025
Масквичи постоянно жалуются, потому что живут слишком хорошо, причём не заслуженно.
08:52:49 27-02-2025
Москвичи тоже люди
09:10:49 27-02-2025
Russkiy (08:52:49 27-02-2025) Москвичи тоже люди ... сомнительно
09:13:58 27-02-2025
Закрывайте наш аэродром и станцию.
09:34:36 27-02-2025
даже тотальный дистант вводить не будут, подьезды опрыскивать и за отсутстве масок штрафовать и в госорганы посетителей не пускать?
люди (масквичи ж) жалуются!
куда смотрит ВОЗ!
09:47:18 27-02-2025
куда смотрит ВОЗ! - на ВЫВОЗ)))
13:23:51 27-02-2025
А ковидушка что испарилась? Всё теперь ОРВИ опять?
13:36:16 27-02-2025
Теперь ковид бояться называть ковидом?
А как же тесты? Теперь просто вирусную инфекцию показывают?) Грипп тоже можно установить! Вирус вирусу рознь.