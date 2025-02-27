Москвичи жалуются на вспышку мощного вируса. Стоит ли его бояться, объяснила врач

Вирус сопровождается высокой температурой и сильным кашлем

27 февраля 2025, 08:14, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

В конце февраля жители Москвы начали массово сообщать о вирусе, сопровождающемся высокой температурой, сильным кашлем и потерей обоняния. Однако врачи отмечают, что поводов для паники нет, сообщает "Секрет фирмы".

На что жалуются москвичи?

Горожане описывают вирус как "очень тяжелый" – с температурой до 39,6 градуса, сильным кашлем, насморком, головной болью и заложенным горлом. По словам одной из москвичек, болезнь настигла сразу всю ее семью, анализы подтвердили вирусную инфекцию.

Что говорят врачи?

По словам врача-терапевта, доктора медицинских наук Светланы Каневской, ситуация типична для сезона.

"Это обычные симптомы вирусной инфекции, с такой высокой температурой обычно протекает грипп, и у нас есть этиотропное лечение. Ничего, с чем бы медицина не сталкивалась, сейчас нет", – пояснила специалист.

Как защититься?

Врач подчеркнула, что дополнительные меры защиты не требуются – достаточно соблюдать стандартные правила:

избегать контактов с больными;

регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком;

не трогать лицо грязными руками;

носить маску в местах массового скопления людей;

оставаться дома при первых симптомах заболевания.

"Главное – вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением", – советует Каневская.

Какие болезни одолевают россиян в феврале 2025 года?

По данным Роспотребнадзора, за седьмую неделю 2025 года заболеваемость ОРВИ в России выросла на 7%, в то время как уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 8%. Чаще всего россияне болеют гриппом A и B, риновирусами и респираторно-синцитиальными вирусами.