Москвичка отсудила у новосибирского хирурга 1,5 млн рублей за "попу как у Кардашьян"
Женщина хотела исправить свои формы, но вместо этого их окончательно испортили
02 апреля 2025, 17:49, ИА Амител
Суд поставил точку в деле москвички, которая потребовала компенсацию от новосибирского хирурга за неудачную пластику. Как сообщает "КП-Новосибирск", ей присудили 1,5 млн рублей – на 500 тысяч меньше, чем хотела женщина.
По словам жительницы Москвы Любови Лауфер, она хотела сделать липофилинг – процедуру по откачиванию жира из проблемных зон и его вкачиванию в грудь и другие части тела.
"Я доверилась хирургу из Новосибирска, с которой познакомилась в московской клинике, где наблюдалась. Специально прилетела к ней в Сибирь, все прошло хорошо. Липофилинг должен был стать следующим этапом после удаления имплантов", – рассказала она.
По словам женщины, уже в Новосибирске доктор заявила, что операцию будет делать не она. Пациентку уверяли, что это отличный специалист, однако после операции за 400 тысяч москвичка получила кучу проблем.
"Живот у меня будто разделился пополам, грудь стала одна меньше другой, все перекосилось – кошмар просто! Но самое страшное было – это размер ягодиц! Как бы вы отреагировали, если бы обратились к хирургу подправить грудь, а проснулись с попой Кардашьян? Он вместо 200 граммов жира, которых было бы достаточно при моей комплекции тела, закачал мне литра два!" – заявила Лауфер.
В итоге суд постановил выплатить женщине 1,5 млн рублей. При этом лишь на корректирующие вмешательства она потратила 1,8 млн рублей – москвичка собирается обжаловать решение и добиваться полной компенсации.
18:13:16 02-04-2025
От безделья это
09:35:37 03-04-2025
Мде, в данном случае потерпевшую даже не жалко, хотя квалификация врачей вызывает вопросы, не дай бог к такому попасть
11:27:01 03-04-2025
все беды от башки