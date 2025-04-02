Москвичка отсудила у новосибирского хирурга 1,5 млн рублей за "попу как у Кардашьян"

Женщина хотела исправить свои формы, но вместо этого их окончательно испортили

02 апреля 2025, 17:49, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Суд поставил точку в деле москвички, которая потребовала компенсацию от новосибирского хирурга за неудачную пластику. Как сообщает "КП-Новосибирск", ей присудили 1,5 млн рублей – на 500 тысяч меньше, чем хотела женщина.

По словам жительницы Москвы Любови Лауфер, она хотела сделать липофилинг – процедуру по откачиванию жира из проблемных зон и его вкачиванию в грудь и другие части тела.

"Я доверилась хирургу из Новосибирска, с которой познакомилась в московской клинике, где наблюдалась. Специально прилетела к ней в Сибирь, все прошло хорошо. Липофилинг должен был стать следующим этапом после удаления имплантов", – рассказала она.

По словам женщины, уже в Новосибирске доктор заявила, что операцию будет делать не она. Пациентку уверяли, что это отличный специалист, однако после операции за 400 тысяч москвичка получила кучу проблем.

"Живот у меня будто разделился пополам, грудь стала одна меньше другой, все перекосилось – кошмар просто! Но самое страшное было – это размер ягодиц! Как бы вы отреагировали, если бы обратились к хирургу подправить грудь, а проснулись с попой Кардашьян? Он вместо 200 граммов жира, которых было бы достаточно при моей комплекции тела, закачал мне литра два!" – заявила Лауфер.

В итоге суд постановил выплатить женщине 1,5 млн рублей. При этом лишь на корректирующие вмешательства она потратила 1,8 млн рублей – москвичка собирается обжаловать решение и добиваться полной компенсации.