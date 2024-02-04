Москвичка с тремя детьми переехала в подъезд, чтобы сдать свою квартиру

Соцслужбы переселили женщину

04 февраля 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/668616

В Москве женщина с тремя детьми и собственной квартирой оказалась в подъезде. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным московской прокуратуры, горожанка сдала свою квартиру и вместе с детьми переехала на съемную. Так она хотела справиться с финансовыми трудностями, но с арендованной квартиры семью выгнали. Тогда мать и дети поселились в подъезде жилого дома.

"Мама и дети в данный момент находятся в социальной гостинице, а не в подъезде. Они в безопасности и в тепле. Животные семьи также пристроены", – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Она добавила, что правоохранители будут разбираться в том, как семья оказалась в таком положении.