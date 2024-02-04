Москвичка с тремя детьми переехала в подъезд, чтобы сдать свою квартиру
Соцслужбы переселили женщину
04 февраля 2024, 11:15, ИА Амител
В Москве женщина с тремя детьми и собственной квартирой оказалась в подъезде. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным московской прокуратуры, горожанка сдала свою квартиру и вместе с детьми переехала на съемную. Так она хотела справиться с финансовыми трудностями, но с арендованной квартиры семью выгнали. Тогда мать и дети поселились в подъезде жилого дома.
"Мама и дети в данный момент находятся в социальной гостинице, а не в подъезде. Они в безопасности и в тепле. Животные семьи также пристроены", – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Она добавила, что правоохранители будут разбираться в том, как семья оказалась в таком положении.
11:19:09 04-02-2024
А муж у москвички есть ?
11:21:06 04-02-2024
Жизненная ситуация. Видно с деньгами совсем худо. И не надо ей в укор, что у нее трое детей. Видно так вышло. Ей помочь надо. Москва не переломится. Один членовоз из московского правительства продать - ей до совершеннолетия детей хватит!
12:40:21 04-02-2024
Не может быть такого...
15:31:51 04-02-2024
Как оказалась, сдала свою квартиру и заехала жить в подъезд, в чем проблема у нее есть свое жилье, ее заранее предупредили она тоже должна была заранее предупредить своих арендаторов.
11:31:01 05-02-2024
В свою квартиру пустила кого-то под домашний арест.