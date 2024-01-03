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Мост, парки и сюрпризы природы. Чем запомнился 2023 год для Барнаула – в фотографиях

Большой фоторепортаж об уходящем годе от amic.ru

03 января 2024, 11:30, ИА Амител

2023 год в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

2023 год подходит к концу. Время оглянуться назад и посмотреть, а что произошло за эти 12 месяцев в Барнауле.

Самым важным событием стало, конечно, открытие моста на Новом рынке, а еще благоустройство парков, выборы губернатора, Поезд Победы, крупнейшая с 80-х годов художественная выставка и многое другое.

Окунемся в уходящий год в нашем фоторепортаже.

Впервые материал опубликован 28 декабря 2023 года.

Барнаул фоторепортажи Новый год
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Комментарии 4

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Гость

09:00:48 28-12-2023

Нормально, события позитивные были для города, главное дальше в том же духе. Реконструкции - это хорошо

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Гость

09:11:26 28-12-2023

Гость (09:00:48 28-12-2023) Нормально, события позитивные были для города, главное дальш... Причастный? Упало что-то в кармашек?

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Гость

11:38:28 03-01-2024

Гость (09:00:48 28-12-2023) Нормально, события позитивные были для города, главное дальш... Из за твоих осваиваний бюджета только хуже становится трудящимся

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Гость

11:42:46 03-01-2024

Выделенками чинущачьими, сделавшие из аула одну большую пробку, но так и не решившую проблему с перевозщиками запомнится год

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