Мотоциклист без прав насмерть сбил женщину и покинул место ДТП на Алтае

Пострадавшая погибла от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи

05 июля 2023, 19:16, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Мотоциклист насмерть сбил женщину в Горно-Алтайске и сбежал с места ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария произошла днем 4 июля в районе дома по улице Социалистической, 74. 31-летний местный житель, управляя Yamaha, наехал на 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, хоть и в зоне видимости водителя.

Мужчина оставил место аварии, однако впоследствии его разыскали. Женщина погибла от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи. В ходе разбирательств выяснилось, что мотоциклист сел за руль без прав.