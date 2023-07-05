Мотоциклист без прав насмерть сбил женщину и покинул место ДТП на Алтае
Пострадавшая погибла от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи
05 июля 2023, 19:16, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Мотоциклист насмерть сбил женщину в Горно-Алтайске и сбежал с места ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Авария произошла днем 4 июля в районе дома по улице Социалистической, 74. 31-летний местный житель, управляя Yamaha, наехал на 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, хоть и в зоне видимости водителя.
Мужчина оставил место аварии, однако впоследствии его разыскали. Женщина погибла от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи. В ходе разбирательств выяснилось, что мотоциклист сел за руль без прав.
09:23:08 06-07-2023
почему до сих пор не запретили мотоциклы ? сколько можно это читать ?
11:14:15 06-07-2023
Гость (09:23:08 06-07-2023) почему до сих пор не запретили мотоциклы ? сколько можн... при чём тут мотоциклы, речь была о самокатах...
13:44:30 06-07-2023
Мурлындия. Там живут потомки Чингис Хана, когда выпьют.