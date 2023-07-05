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Мотоциклист без прав насмерть сбил женщину и покинул место ДТП на Алтае

Пострадавшая погибла от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи

05 июля 2023, 19:16, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Мотоциклист насмерть сбил женщину в Горно-Алтайске и сбежал с места ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул"

Авария произошла днем 4 июля в районе дома по улице Социалистической, 74. 31-летний местный житель, управляя Yamaha, наехал на 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, хоть и в зоне видимости водителя.

Мужчина оставил место аварии, однако впоследствии его разыскали. Женщина погибла от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи. В ходе разбирательств выяснилось, что мотоциклист сел за руль без прав. 

ДТП

Комментарии 3

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Гость

09:23:08 06-07-2023

почему до сих пор не запретили мотоциклы ? сколько можно это читать ?

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Гость

11:14:15 06-07-2023

Гость (09:23:08 06-07-2023) почему до сих пор не запретили мотоциклы ? сколько можн... при чём тут мотоциклы, речь была о самокатах...

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Гость

13:44:30 06-07-2023

Мурлындия. Там живут потомки Чингис Хана, когда выпьют.

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