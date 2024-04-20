Мотоциклист и 15-летний парень пострадали при столкновении с иномаркой на Алтае

Полицейские проводят проверку

20 апреля 2024, 21:30, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: 04.мвд.рф

Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 19 апреля около 21:00 возле дома № 2в по улице Бийской.

38-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем Opel Astra, при развороте вне перекрестка не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся в попутном направлении, и совершил столкновение с мотоциклом Motoland, за рулем которого находился 20-летний горожанин", – рассказали в ведомстве.

В результате байкера с травмами различной тяжести увезли в больницу. Также за медпомощью обращался его 15-летний пассажир, но его госпитализировать не стали.

Как выяснили полицейские, мотоциклист сел за руль, не имея водительских прав. Проводится проверка.