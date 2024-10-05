Мотоциклист упал на "Юпитере" и попал в больницу на Алтае
Полиция проводит проверку
05 октября 2024, 22:44, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Улаганском районе Республики Алтай 33-летний мотоциклист попал в ДТП и был госпитализирован, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось днем 3 октября между селами Балыктуюль и Улаган.
Мужчина ехал на "Иж Юпитере" сторону райцентра, но по пути не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части.
"В результате ДТП мотоциклист с полученными травмами госпитализирован в Улаганскую районную больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка", – рассказали в полиции.
17:10:02 06-10-2024
ну мож теперь машину купит и перестанет фигней страдать