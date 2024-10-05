Мотоциклист упал на "Юпитере" и попал в больницу на Алтае

Полиция проводит проверку

05 октября 2024, 22:44, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Улаганском районе Республики Алтай 33-летний мотоциклист попал в ДТП и был госпитализирован, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось днем 3 октября между селами Балыктуюль и Улаган.

Мужчина ехал на "Иж Юпитере" сторону райцентра, но по пути не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части.

"В результате ДТП мотоциклист с полученными травмами госпитализирован в Улаганскую районную больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка", – рассказали в полиции.