"Мой конёк – анализировать мир": Михаил Галустян о юморе и собственном шоу на ТВ

Премьера шоу "Галустян +" пройдёт уже 19 мая

17 мая 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: ТНТ

Каждую пятницу в 22:00 на ТНТ выходит шоу "Галустян +", в котором комик Михаил Галустян представляет скетчи как с новыми, так и давно любимыми персонажами – например, Жориком Вартановым, ведущим кавказских новостей, который потерялся во времени. Скетчи выходят на самые разные темы – от бытовых до социальных, а помогать Галустяну их разыгрывать вызвались друзья и коллеги комика – Денис Дорохов, Владимир Селиванов, Марина Федункив и др. Мы поговорили с центром нового проекта Михаилом Галустяном о гражданстве Армении, личными изменениями и, конечно, же о секретах перевоплощения.

– Расскажите, что ждёт зрителя в проекте "Галустян +"? Будет ли он чем-то похож на "Нашу Рашу"?

– На "Нашу Рашу" он будет похож как минимум тем, что там буду я. И "Наша Раша", и "Галустян +" – это не просто шутка ради шутки. Это юмор как инструмент для подсвечивания проблемы. Как журналист освещает события, я, как комик, через скетч-шоу подсвечиваю проблемы. Где-то снижаю градус того, что сейчас происходит. После этого проще относишься ко всему, что нас окружает. И, конечно, в проекте примут участие многие звёзды, среди которых Константин Ивлев, Игорь Ознобихин, Дима Масленников, Ваня Дмитриенко, Марина Федункив и другие.

– В проекте "Галустян +" всё внимание – на вас. Было ли сложно перевоплощаться в такое большое количество разных образов?

– В целом перевоплощаться было несложно. Все образы для проекта придумал я, все они в моей личной "картотеке", в моих чертогах разума. Но один день у меня был просто катастрофический. Мы снимали промо для ТНТ и в один день я должен был сняться во всех образах, которые есть в проекте. А их более 10! У нас была 12-часовая смена, с часовым перерывом на обед. Соответственно, у меня был один час на один образ – с гримом, переодеваниями и перевоплощениями. То есть я оделся, загримировался, пошёл в кадр и отснялся, потом фотосессия в образе, переоделся, снял грим и всё по новой в новом образе! И так целый съёмочный день! После "стоп-мотора" мы просто всей съёмочной группой сели и никуда не уходили, сидели молча, чтобы прийти в себя. Это был какой-то калейдоскоп номеров, образов и скетчей. В целом на съёмочной площадке проекта у меня было время подготовиться к съёмкам, а сложно было тогда, когда в один день мы снимали несколько линий. До обеда снимаем Жорика Вартанова, после – Бородача. У меня даже был момент, когда я после съёмок Бородача входил в кадр с другим образом, но забывал избавиться от знаменитого "ррр".

– Ваши герои и персонажи обычно рождаются из головы или вы подмечаете какие-то черты у других людей, наблюдая за ними? Вообще вы любите анализировать, оценивать окружающих?

– Это вообще мой конёк – анализировать мир, быть очень наблюдательным, проницательным. Это моя главная черта характера, в этом смысле я очень въедливый человек. Я в основном вижу изъяны и особенности. Люблю наблюдать за людьми, их манерой поведения. Большая часть моих персонажей – собирательные образы. Но были и прототипы у героев. Так, в "Нашей Раше" были бомжи с Рублёвки. Так вот один образ я полностью списал с реального бомжа из Сочи, которого все звали Марадона: манеру говорить, походку. Но в каждого персонажа, будь то Жорик Вартанов, Бородач или кто-то ещё, я добавляю своего "ребёнка". Мне важно, чтобы в каждом герое была какая-то детская непосредственность.

– Как вы изменились с возрастом? Какими качествами, взращёнными в себе, гордитесь?

– Конечно, это появление философского отношения к жизни. Будучи 27-летним мужчиной, я всё-таки предпочитал всем всё доказывать, навязывать свою точку зрения, добиваться, чтобы было по-моему. Сейчас понимаю, что всё это необязательно. Где-то можно сгладить ситуацию, где-то промолчать и не ответить. Я стал спокойно относиться к слухам о себе, которые возникают в жёлтой прессе. Я понял, что не надо тыкать палкой в улей – будет только хуже. И понял, что красота в глазах смотрящего. Если я буду видеть во всём хорошее, то всё хорошее будет вокруг меня. Вот это всё пришло ко мне с возрастом.

– Что для вас счастье? В чём находите радость?

– Счастье для меня быть частью чего-то, потому что в слове "счастье" есть корень "часть". Счастье, когда ты находишься в нужном месте, когда ты востребован и кому-то нужен, тебя кто-то ждёт и любит. Для меня счастье, когда во мне нуждаются. А радость – это обычное удовольствие, один из смыслов жизни. Так как жизнь даётся нам один раз, хочется максимально ею насладиться, причём самыми обычными вещами и моментами, когда ты понимаешь, что находишься на подъёме, в эйфории. Радость – это быть успешным и не думать о завтрашнем дне, с улыбкой на лице вспоминать прошлое, радоваться, что ты и твои близкие здоровы.

– Недавно вы получили гражданство Армении, вопросы у поклонников на эту тему всё равно, так или иначе, возникают. А домыслы – ещё быстрее вопросов. Спрашиваю без подвоха: для чего армянину армянское гражданство?

– Если бы СМИ не стали переиначивать, перетягивать одеяло на себя и натягивать сову на глобус, то я вообще оставил бы это без комментария, тем более, что тут можно сказать? Армянин получил гражданство Армении. В этом есть парадокс? Вообще, это удивительно, что мы живём в такое время, когда надо всем объяснять то или иное своё решение. Я не собираюсь отказываться от гражданства РФ, и получение гражданства Армении связано исключительно с какими-то бизнес-вопросами. Например, я хочу приобрести жильё в Армении своей маме. В прошлом году не стало моего папы, она осталась одна. Сделать это с паспортом Армении намного проще. Также есть и некоторые финансовые вопросы, которые проще решить, будучи резидентом страны. Но мне бы не хотелось, чтобы граждане Армении подумали, что я получил гражданство только из-за выгоды. Нет! Я армянин, и я этим горжусь, считаю, что у каждого армянина должен быть армянский паспорт. Армения – моя этническая и историческая родина.

– На что вам никогда не жалко времени и денег?

– Денег не жалко на здоровье, на детей, на семью, на веселье, на себя любимого. А времени не жалко на сон, как бы банально это ни звучало! На удовольствия и развлечения. К моему большому стыду не хватает времени на образование, я всегда стараюсь его получить в сжатые сроки. Если будут какие-то курсы 20 часов и 3 часа, я выберу, конечно, ускоренную программу. Но времени учёбе я уделяю, в любом случае, много.

– Над какими проектами вы ещё думаете? Что хочется сделать, что ждать зрителям?

– Летом приступаем к съёмкам сериала о первобытных людях, действие происходит за много тысяч лет до нашей эры. А в декабре у меня в графике стоят съёмки индийского кино, совместный продакшн с Болливудом. Идея моя, сценарий пишет Демис Карибидис, мы же с ним будем в главных ролях.

Смотрите шоу "Галустян +" каждую пятницу в 22:00 на ТНТ.