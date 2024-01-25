А еще дарит приятные подарки молодоженам

25 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KWyPC

Банкет-холл "Империя" / Фото предоставлено компанией

Свадьба – это первое и самое важное событие в жизни молодой семьи, где каждая деталь имеет значение. В этот особенный день все должно быть идеально: от банкетного зала и закусок до ведущего и музыкального сопровождения. Именно такие – волшебные и невероятные торжества – проводят в барнаульском банкетном зале "Империя". Это место, где мечты молодоженов становятся реальностью. Рассказываем, чем славится "Империя" и какие подарки она подготовила для новобрачных в 2024 году.

Уютные, светлые, роскошные

Банкетных залов "Империя" целых два: большой рассчитан на 120 гостей, малый вмещает до 38 человек. Оба помещения, что называется, "со вкусом", имеют современный роскошный дизайн, выполненный в светлых тонах. В уютных стильных залах любое торжество превратится в невероятное и запоминающееся событие.

Интерьер банкетных залов "Империя" / Фото предоставлены компанией

И работают здесь настоящие профессионалы, которые обеспечат достойное обслуживание. В "Империи" создадут приятную и романтическую атмосферу, которая запомнится вам и вашим гостям на всю жизнь.

Подарки молодоженам

Какая свадьба без подарков? В 2024 году банкетный зал "Империя" дарит влюбленным:

оформление зала;

оформление президиума (зоны молодых);

обслуживание зала;

музыкальное и световое оборудование;

выездную площадку для регистрации, ее оформление и многое другое.

Обновление вкуса

Банкет-холл "Империя" – это не только изысканный интерьер, но и вкусная еда. Каждый год компания обновляет банкетное меню, чтобы порадовать гостей новыми красивыми, сытными и аппетитными блюдами и удивительными сочетаниями вкусов.

Некоторые блюда банкетного меню "Империя"/ Фото предоставлены компанией

Кстати, перед бронированием даты можно записаться на дегустацию кухни, чтобы быть окончательно уверенным и спокойным в день торжества.

Узнать больше и забронировать дату можно по телефонам: 8-983-547-5827; 8-983-181-4774. Пусть каждый момент вашей любви станет началом чего-то завораживающего и неповторимого вместе с банкет-холлом "Империя".

ИП Загидулин Сергей Олегович

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