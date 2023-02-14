Можно будет погулять. О погоде в Барнауле на День всех влюблённых

В утренние часы местами изморозь, возможен туман

14 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -12 до -17 градусов ожидается в Алтайском крае днём 14 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами будет теплее – по югу ожидается от -6 до -11 градусов.

День всех влюблённых пройдёт преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -13 до -15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер восточный, 2-7 м/с.