Можно ли отучиться на дизайнера онлайн и хорошо зарабатывать не выходя из дома?

Рассказываем, как проходит обучение и где искать первых клиентов

20 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8JwMrj

Дизайнер. Дистанционная работа / Фото: freepik.com

Профессия дизайнера очень востребована. Если вы творческая личность и находитесь в поиске возможностей для самореализации с хорошим заработком, то такой вид деятельности для вас. Овладеть навыками можно на онлайн-площадке, например, Skillbox*. А в популярном отзовике – узнать, "Скиллбокс" – развод или нет, реально ли там получить дизайнерское образование. А также ознакомиться с другими образовательными платформами: Udemy*, Coursera*, "Нетология", Pentaschool*.

Как проходит обучение?

Дистанционно, из любой точки мира. Можно учиться в удобном темпе, используя инструменты для взаимодействия с преподавателями и другими студентами.

Чтобы достичь желаемых результатов, нужно:

самостоятельно организовать свое время;

вдохновляться (отсутствие очного обучения может привести к потере мотивации);

ставить перед собой реалистичные цели;

практиковаться;

задавать вопросы по непонятым темам.

В чем состоит онлайн-обучение на дизайнера?

На онлайн-платформе процесс обучения состоит из просмотра видеоуроков и лекций и выполнения практических заданий. Благодаря обратной связи с преподавателями и кураторами можно определить, правильно ли вы их выполняете.

Дополнительно:

участие в конкурсах и проектах;

посещение онлайн-мероприятий;

членство в профессиональных сообществах.

Лучшие работы можно включить в свое портфолио, которое поможет в дальнейшем поиске работы.

Где искать клиентов?

Поиск клиентов – непрерывный процесс. Не бойтесь пробовать разные методы: биржи фриланса, соцсети. Активно размещайте там полезные, развлекательные, обзорные и рекламные посты. Разработайте фирменный стиль, создайте сайт-визитку или блог, а лучше – два в одном.

Параллельно разместите резюме на сайтах вакансий. Эффективно и участие в профессиональных сообществах или группах в соцсетях.

Еще один способ найти клиентов начинающему дизайнеру – использовать сарафанное радио. Расскажите о своих услугах друзьям, знакомым и коллегам.

Будьте готовы к конструктивной критике. Анализ мнений поможет скорректировать работу, усовершенствовать навыки. Не бойтесь пробовать новое, экспериментируйте, участвуйте в новых проектах, развивайтесь.

* Skillbox ("Скиллбокс"); Udemy ("Юдеми"); Coursera ("Курсера"); Pentaschool ("Пентаскул")

ООО "Фикси"

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