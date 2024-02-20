Можно ли отучиться на дизайнера онлайн и хорошо зарабатывать не выходя из дома?
Рассказываем, как проходит обучение и где искать первых клиентов
20 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8JwMrj
Профессия дизайнера очень востребована. Если вы творческая личность и находитесь в поиске возможностей для самореализации с хорошим заработком, то такой вид деятельности для вас. Овладеть навыками можно на онлайн-площадке, например, Skillbox*. А в популярном отзовике – узнать, "Скиллбокс" – развод или нет, реально ли там получить дизайнерское образование. А также ознакомиться с другими образовательными платформами: Udemy*, Coursera*, "Нетология", Pentaschool*.
Как проходит обучение?
Дистанционно, из любой точки мира. Можно учиться в удобном темпе, используя инструменты для взаимодействия с преподавателями и другими студентами.
Чтобы достичь желаемых результатов, нужно:
- самостоятельно организовать свое время;
- вдохновляться (отсутствие очного обучения может привести к потере мотивации);
- ставить перед собой реалистичные цели;
- практиковаться;
- задавать вопросы по непонятым темам.
В чем состоит онлайн-обучение на дизайнера?
На онлайн-платформе процесс обучения состоит из просмотра видеоуроков и лекций и выполнения практических заданий. Благодаря обратной связи с преподавателями и кураторами можно определить, правильно ли вы их выполняете.
Дополнительно:
- участие в конкурсах и проектах;
- посещение онлайн-мероприятий;
- членство в профессиональных сообществах.
Лучшие работы можно включить в свое портфолио, которое поможет в дальнейшем поиске работы.
Где искать клиентов?
Поиск клиентов – непрерывный процесс. Не бойтесь пробовать разные методы: биржи фриланса, соцсети. Активно размещайте там полезные, развлекательные, обзорные и рекламные посты. Разработайте фирменный стиль, создайте сайт-визитку или блог, а лучше – два в одном.
Параллельно разместите резюме на сайтах вакансий. Эффективно и участие в профессиональных сообществах или группах в соцсетях.
Еще один способ найти клиентов начинающему дизайнеру – использовать сарафанное радио. Расскажите о своих услугах друзьям, знакомым и коллегам.
Будьте готовы к конструктивной критике. Анализ мнений поможет скорректировать работу, усовершенствовать навыки. Не бойтесь пробовать новое, экспериментируйте, участвуйте в новых проектах, развивайтесь.
* Skillbox ("Скиллбокс"); Udemy ("Юдеми"); Coursera ("Курсера"); Pentaschool ("Пентаскул")
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19:03:10 20-02-2024
Ответ - нереально. Можно получить зачаточный набор полузнаний и стартовать от этой точки. Но, если хочешь поменять что-то в своей жизни, то лучше сделать, чем нет - хотя бы поймешь - твоё или нет. А так как классическое образование вряд ли уже рассматривается, то можно потом пройти очные курсы (в Барнауле есть школы). Архитектором Вы не станете, но дизайнером интерьера не станете тоже. Это только начало. Но, если готовы работать и дальше развиваться в профессии - всё получится. Это лучше, чем позиция местных дегродов, что им дядя денег принесёт
00:23:32 21-02-2024
Гость (19:03:10 20-02-2024) Ответ - нереально. Но, если готовы работать и дальше развиваться в профессии - всё получится. Это лучше, чем позиция местных дегродов, что им дядя денег принесётМожно получить зачаточный набор полузнани... Первое. Курсы для личного пользования - почему бы нет? Сможете обустроить своё жильё по своему вкусу. Второе -без базового художественного образования ничего не получится. Хотите стать дизайнером - идите учиться в колледж, университет. А закончив курсы вы не приобретете профзнания и брать потом деньги с клиентов -мошенничество, это и будет "дегродство",моё мнение. уж лучше надеяться, что "дядя принесёт")))
07:03:06 21-02-2024
Гость (00:23:32 21-02-2024) Первое. Курсы для личного пользования - почему бы нет? Сможе... Только в Барнауле человек 30 могу Вам привести в пример, кто после курсов успешно развивается в профессии и зарабатывает. Еще раз - это дизайнер. Не архитектор, кому полноценное образование необходимо. Помимо этого в проф. сообществе идут ожесточенные споры на эту тему, т.к. такая молодежь откусывает хорошую долю рынка у дизайнеров с базовым художественным образованием. Так что ждите дядю))
14:09:58 21-02-2024
Гость (07:03:06 21-02-2024) Только в Барнауле человек 30 могу Вам привести в пример, кто... Эти 30 человек в Барнауле зарабатывают на манер Блиновской. Водят за нос доверчивых людей. Цыгане тоже иногда зарабатывают гаданием, только делают более профессионально.
14:19:44 21-02-2024
Гость (07:03:06 21-02-2024) Только в Барнауле человек 30 могу Вам привести в пример в проф. сообществе идут ожесточенные споры на эту тему, т.к. такая молодежь откусывает хорошую долю рынка у дизайнеров с базовым художественным образованием. .. Знаете, в чём успех этих 30 аферистов ? Они ментально ближе к заказчику. Если заказчик идиот, то он находит себе такого же « дизайнера»
20:19:59 21-02-2024
Гость (14:19:44 21-02-2024) Знаете, в чём успех этих 30 аферистов ? Они ментально ближ... А Вы вникали в вопрос или просто своё мнение высказываете? Я уверенно могу сказать на опыте работы и с 9месячными и после политеха, что наличие классического образования абсолютно не делает человека профи. Причем, даже заслуженные глыбы абсолютно не шарят во многих вещах. Чисто картинки клепают, да бонусы с поставщиков трясут.
20:22:51 20-02-2024
"Можно ли отучиться на дизайнера онлайн и хорошо зарабатывать не выходя из дома?"------------ тогда уж можно отучиться на врача-хирурга онлайн и делать операции не выходя из дома. И будете хорошо зарабатывать! Алгоритм поиска клиентов примерно такой же, как и для дизайнеров в статье)))
07:07:26 21-02-2024
Реально всё, если есть потенциал хоть маленький в этом. Я отучилась в Нетологии на веб-дизайнера, через госуслуги (работает сейчас Нетология с госуслугами мне не известно). И скажу честно, старайтесь проверять любыми способами качество получаемого материала, иначе Вам придется тратить время на поиски при обучающей организации. А так при желании любое обучение удаленно и заработок реален. Сейчас как раз заканчиваю проект на очереди следующий.
14:11:30 21-02-2024
Веб-дизайнер (07:07:26 21-02-2024) Реально всё, если есть потенциал хоть маленький в этом. Я от... Вы освоили приемы и навыки работы в определенных компьютерных программах, но дизайнером не стали.
07:24:37 21-02-2024
Все это онлайн-образование - от лукавого. Сейчас популярны идеи отказа от традиционной формы обучения, и переходу к типовым курсам, к тьюторам, типа наставникам, и прочей билибирде. Тенденция сейчас сводится к тому, что широким народным массам будут навязываться онлайн-форматы, а для отпрысков знатных и обеспеченных фамилий будут прежние, хорошо себя зарекомендовавшие подходы к традиционному обучению с преподавателем и очным пребыванием в стенах высшего учебного заведения. Все эти курсы - это чисто коммерческая история, люди зарабатывают деньги. Обратите внимание на блогеров на ютьюбе - в отсутствие западной монетизации от рекламы именно эти курсы «кройки и шитья» являются основными рекламодателями.