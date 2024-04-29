Можно ли работать в огороде на Страстной неделе перед Пасхой и что строго запрещено?
В это важное для православных время существует ряд ограничений
29 апреля 2024, 08:40, ИА Амител
Неделю перед Пасхой, которая в 2024 году начнется 29 апреля, называют Страстной. Это особенные дни для всех православных, в которые принято молиться и вспоминать страдания Иисуса Христа. Существуют определенные правила, по которым христиане должны провести Страстную неделю. В этих правилах есть немало запретов.
О том, можно ли работать в огороде на Страстной неделе и какие работы точно следует отложить на потом, – в материале amic.ru.
Что такое Страстная неделя?
Страстная неделя, также называемая Великой седмицей, – это последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии и погребении.
Это последняя неделя Великого поста, который все еще продолжается. А потому это время ограничений, усиленных молитв, богослужений и духовных практик. Верующие стараются посещать все службы, исповедоваться, причащаться, размышлять о жизни и учении Христа.
Можно ли работать в огороде на Страстной неделе?
В целом Церковь не запрещает работать в огороде на Страстной неделе, если это не мешает посещению богослужений и молитве. Но при этом работы в огороде разрешены далеко не во все дни. С определенного момента Великой седмицы все огородные дела следует отложить на потом.
Какие именно работы в огороде разрешены на Страстной неделе?
До четверга можно заниматься любыми делами на огороде: сажать, пересаживать, поливать, полоть.
Когда на Страстной неделе следует прекратить все работы на огороде?
Что еще нельзя делать во время Страстной недели?
- Заниматься рукоделием;
- стирать;
- участвовать в шумных мероприятиях, веселиться;
- иметь интимную близость;
- ссориться, ругаться, испытывать негативные эмоции.
Что можно делать во время Страстной недели?
- Посещать богослужения;
- молиться;
- причащаться;
- исповедоваться;
- готовиться к Пасхе: печь куличи, красить яйца, убираться в доме.
07:30:19 25-04-2024
Можно делать ВСЁ что не запрещено уголовным кодексом РФ.
08:46:06 25-04-2024
Да можно, снег разгребать...
09:04:18 25-04-2024
И давно церковь эти ограничения ввела? 20 лет назад? А в Куршавель можно поехать палками лыжными помахать? Что там в библии записано?
12:49:30 25-04-2024
Бог - един для всех народов, а отдельные группки, чем черт знает помазанные, творят свои календари и законы. У Бога такого не должно быть. Вывод, не от Бога все это.
10:18:56 29-04-2024
Гость (12:49:30 25-04-2024) Бог - един для всех народов, а отдельные группки, чем черт з... Календари, во всяком случае садовые, творит погода.
11:17:16 29-04-2024
Гость (10:18:56 29-04-2024) Календари, во всяком случае садовые, творит погода.... И у Бога сказано - если скотина попала в яму, то не ждите, когда пройдет суббота и не бойтесь попов фарисеев....
15:24:02 29-04-2024
Например сидит человек, крестиком вышивает (рукоделие) - в каком месте грех?
01:56:24 01-05-2024
Так и на работу ходить нельзя. А то люди вместо молитвы идут работать по 8 часов, а некоторые и по 12. Непонятно почему наше правительство так невнимательно относится к верующим. Даёшь верующим выходные во все церковные праздники!!!
06:14:32 01-05-2024
Работа никогда не являлась грехом.
09:59:56 01-05-2024
А в церкви считать деньги, это работа? Хе-хе
11:38:11 03-05-2024
Гость (01:56:24 01-05-2024) Так и на работу ходить нельзя. А то люди вместо молитвы идут... Если не хочешь работать купи и соблюдай церковный календарь ---там на каждый день есть церковный праздник т е сплошной выходной!!!