В это важное для православных время существует ряд ограничений

29 апреля 2024, 08:40, ИА Амител

Растения в огороде / Фото: pxhere.com

Неделю перед Пасхой, которая в 2024 году начнется 29 апреля, называют Страстной. Это особенные дни для всех православных, в которые принято молиться и вспоминать страдания Иисуса Христа. Существуют определенные правила, по которым христиане должны провести Страстную неделю. В этих правилах есть немало запретов.

О том, можно ли работать в огороде на Страстной неделе и какие работы точно следует отложить на потом, – в материале amic.ru.

1 Что такое Страстная неделя? Страстная неделя, также называемая Великой седмицей, – это последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии и погребении. Это последняя неделя Великого поста, который все еще продолжается. А потому это время ограничений, усиленных молитв, богослужений и духовных практик. Верующие стараются посещать все службы, исповедоваться, причащаться, размышлять о жизни и учении Христа.

2 Можно ли работать в огороде на Страстной неделе? В целом Церковь не запрещает работать в огороде на Страстной неделе, если это не мешает посещению богослужений и молитве. Но при этом работы в огороде разрешены далеко не во все дни. С определенного момента Великой седмицы все огородные дела следует отложить на потом.

3 Какие именно работы в огороде разрешены на Страстной неделе? До четверга можно заниматься любыми делами на огороде: сажать, пересаживать, поливать, полоть.

4 Когда на Страстной неделе следует прекратить все работы на огороде? Спокойно работать в огороде можно до четверга. Затем наступает Страстная пятница – самый важный день Великой седмицы. Здесь уже для православных начинается запрет на тяжелый труд. Так что с четверга по субботу рекомендуется воздержаться от любых работ на земле.

5 Что еще нельзя делать во время Страстной недели? Заниматься рукоделием;

стирать;

участвовать в шумных мероприятиях, веселиться;

иметь интимную близость;

ссориться, ругаться, испытывать негативные эмоции.

6 Что можно делать во время Страстной недели? Посещать богослужения;

молиться;

причащаться;

исповедоваться;

готовиться к Пасхе: печь куличи, красить яйца, убираться в доме.