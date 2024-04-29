НОВОСТИОбщество

Можно ли работать в огороде на Страстной неделе перед Пасхой и что строго запрещено?

В это важное для православных время существует ряд ограничений

29 апреля 2024, 08:40, ИА Амител

Растения в огороде / Фото: pxhere.com
Растения в огороде / Фото: pxhere.com

Неделю перед Пасхой, которая в 2024 году начнется 29 апреля, называют Страстной. Это особенные дни для всех православных, в которые принято молиться и вспоминать страдания Иисуса Христа. Существуют определенные правила, по которым христиане должны провести Страстную неделю. В этих правилах есть немало запретов.

О том, можно ли работать в огороде на Страстной неделе и какие работы точно следует отложить на потом, – в материале amic.ru.

1

Что такое Страстная неделя?

Страстная неделя, также называемая Великой седмицей, – это последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии и погребении.

Это последняя неделя Великого поста, который все еще продолжается. А потому это время ограничений, усиленных молитв, богослужений и духовных практик. Верующие стараются посещать все службы, исповедоваться, причащаться, размышлять о жизни и учении Христа.

2

Можно ли работать в огороде на Страстной неделе?

В целом Церковь не запрещает работать в огороде на Страстной неделе, если это не мешает посещению богослужений и молитве. Но при этом работы в огороде разрешены далеко не во все дни. С определенного момента Великой седмицы все огородные дела следует отложить на потом.

3

Какие именно работы в огороде разрешены на Страстной неделе?

До четверга можно заниматься любыми делами на огороде: сажать, пересаживать, поливать, полоть.

4

Когда на Страстной неделе следует прекратить все работы на огороде? 

Спокойно работать в огороде можно до четверга. Затем наступает Страстная пятница – самый важный день Великой седмицы. Здесь уже для православных начинается запрет на тяжелый труд.
Так что с четверга по субботу рекомендуется воздержаться от любых работ на земле.
5

Что еще нельзя делать во время Страстной недели? 

  • Заниматься рукоделием;
  • стирать;
  • участвовать в шумных мероприятиях, веселиться;
  • иметь интимную близость;
  • ссориться, ругаться, испытывать негативные эмоции.
6

Что можно делать во время Страстной недели? 

  • Посещать богослужения;
  • молиться;
  • причащаться;
  • исповедоваться;
  • готовиться к Пасхе: печь куличи, красить яйца, убираться в доме.
7

Как правильно нужно провести Страстную неделю перед Пасхой? 

Страстная неделя – это время духовной подготовки к Пасхе. Важно не только заниматься делами, но и посвятить время молитве, размышлениям о жизни и смерти Иисуса Христа, его жертве за людей.
дачный сезон религия
Читайте также в сюжете: Пасха - 2024

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

07:30:19 25-04-2024

Можно делать ВСЁ что не запрещено уголовным кодексом РФ.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:06 25-04-2024

Да можно, снег разгребать...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:18 25-04-2024

И давно церковь эти ограничения ввела? 20 лет назад? А в Куршавель можно поехать палками лыжными помахать? Что там в библии записано?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:30 25-04-2024

Бог - един для всех народов, а отдельные группки, чем черт знает помазанные, творят свои календари и законы. У Бога такого не должно быть. Вывод, не от Бога все это.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:56 29-04-2024

Гость (12:49:30 25-04-2024) Бог - един для всех народов, а отдельные группки, чем черт з... Календари, во всяком случае садовые, творит погода.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:16 29-04-2024

Гость (10:18:56 29-04-2024) Календари, во всяком случае садовые, творит погода.... И у Бога сказано - если скотина попала в яму, то не ждите, когда пройдет суббота и не бойтесь попов фарисеев....

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:24:02 29-04-2024

Например сидит человек, крестиком вышивает (рукоделие) - в каком месте грех?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:56:24 01-05-2024

Так и на работу ходить нельзя. А то люди вместо молитвы идут работать по 8 часов, а некоторые и по 12. Непонятно почему наше правительство так невнимательно относится к верующим. Даёшь верующим выходные во все церковные праздники!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

06:14:32 01-05-2024

Работа никогда не являлась грехом.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

09:59:56 01-05-2024

А в церкви считать деньги, это работа? Хе-хе

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:11 03-05-2024

Гость (01:56:24 01-05-2024) Так и на работу ходить нельзя. А то люди вместо молитвы идут... Если не хочешь работать купи и соблюдай церковный календарь ---там на каждый день есть церковный праздник т е сплошной выходной!!!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров