Можно ли вылечить рак на поздней стадии, и какие его виды поражают жителей Алтая

Онколог рассказал, почему Алтай лидирует по заболеваниям раком

02 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Правда ли, что стресс запускает рак, почему Алтайский край – один из лидеров по онкологическим заболеваниям и какие их виды поражают наших земляков, в "Переговорке" на amic.ru рассказал главный внештатный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов. Поговорили о том, как изменилась в регионе картина заболеваемости в последние несколько лет, есть ли связь между перенесённым ковидом и развитием рака. А ещё – какие чудеса совершают (и готовы совершать) алтайские хирурги, спасая людям жизнь.

Кто в "Переговорке"



Игорь Вихлянов, главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Алтайского края, президент Ассоциации онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Алтайского государственного медицинского университета.



В 1987 году окончил Томский медицинский институт, проходил профессиональную подготовку в клинической ординатуре при НИИ онкологии Томского научного центра Академии медицинских наук СССР.



Область научных интересов – злокачественные новообразования головы и шеи, лечение плоскоклеточного рака полости рта и ротового отдела глотки (более 80 научных публикаций, 7 патентов на авторские методики лечения злокачественных опухолей).



Имеет многолетний практический опыт в области диагностики, хирургии и специализированного лечения пациентов со злокачественными новообразованиями головы, шеи, полости рта.

01:22 Как изменилась картина заболеваемости раком в последние три года. В доковидном, 2019 году в Алтайском крае выявили 11 120 онкологических больных. В 2020-м заболеваемость упала до 9 400. А в 2022-м снова число пациентов выросло.

03:28 Есть ли прямая связь между перенесённым ковидом и заболеванием раком?

04:30 "Мы живём на своеобразной территории". Почему Алтайский край лидирует по онкологическим показателям и какие виды рака чаще всего поражают наших земляков.

06:28 Насколько успешно лечат онкологические болезни в нашем регионе. "60% больных, которые завершили лечение, прожили пять лет и больше", – говорит Вихлянов.

08:09 Есть ли шанс вылечиться от рака, если его выявили на поздних стадиях?

09:06 О чудесах, которые творят алтайские врачи. Например, они могут заново создавать мочевой пузырь после тотального удаления простаты и всего мочевого пузыря.

13:37 В каких случаях пациентов лечат в крае, а в каких – отправляют в другие регионы.

15:52 "Ещё год назад это казалось чудом". О методике лечения множественных метастаз.

17:42 "Трудности есть". Как работает диспансер на фоне санкций и закрытия границ.

19:33 Какие задачи стоят перед Ассоциацией онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока, президентом которой стал Вихлянов.

21:00 Как всё-таки защититься от рака. "Всё очень просто – главное, прийти в поликлинику". Эксперт рассказал о новых приказах Минздрава, согласно которым люди в определённом возрасте обязаны проходить шесть основных онкологических скринингов. Это поможет вовремя заметить начало развития патологии.

26:29 Правда ли, что часто именно стресс запускает рак?