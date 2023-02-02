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Можно ли вылечить рак на поздней стадии, и какие его виды поражают жителей Алтая

Онколог рассказал, почему Алтай лидирует по заболеваниям раком

02 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Правда ли, что стресс запускает рак, почему Алтайский край – один из лидеров по онкологическим заболеваниям и какие их виды поражают наших земляков, в "Переговорке" на amic.ru рассказал главный внештатный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов. Поговорили о том, как изменилась в регионе картина заболеваемости в последние несколько лет, есть ли связь между перенесённым ковидом и развитием рака. А ещё – какие чудеса совершают (и готовы совершать) алтайские хирурги, спасая людям жизнь.

Кто в "Переговорке"

Игорь Вихлянов, главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Алтайского края, президент Ассоциации онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Алтайского государственного медицинского университета.

В 1987 году окончил Томский медицинский институт, проходил профессиональную подготовку в клинической ординатуре при НИИ онкологии Томского научного центра Академии медицинских наук СССР. 

Область научных интересов – злокачественные новообразования головы и шеи, лечение плоскоклеточного рака полости рта и ротового отдела глотки (более 80 научных публикаций, 7 патентов на авторские методики лечения злокачественных опухолей).

Имеет многолетний практический опыт в области диагностики, хирургии и специализированного лечения пациентов со злокачественными новообразованиями головы, шеи, полости рта.

01:22 Как изменилась картина заболеваемости раком в последние три года. В доковидном, 2019 году в Алтайском крае выявили 11 120 онкологических больных. В 2020-м заболеваемость упала до 9 400. А в 2022-м снова число пациентов выросло.

03:28 Есть ли прямая связь между перенесённым ковидом и заболеванием раком?

04:30 "Мы живём на своеобразной территории". Почему Алтайский край лидирует по онкологическим показателям и какие виды рака чаще всего поражают наших земляков. 

06:28 Насколько успешно лечат онкологические болезни в нашем регионе. "60% больных, которые завершили лечение, прожили пять лет и больше", – говорит Вихлянов.

08:09 Есть ли шанс вылечиться от рака, если его выявили на поздних стадиях?

09:06 О чудесах, которые творят алтайские врачи. Например, они могут заново создавать мочевой пузырь после тотального удаления простаты и всего мочевого пузыря.

13:37 В каких случаях пациентов лечат в крае, а в каких – отправляют в другие регионы.

15:52 "Ещё год назад это казалось чудом". О методике лечения множественных метастаз.

17:42 "Трудности есть". Как работает диспансер на фоне санкций и закрытия границ.  

19:33 Какие задачи стоят перед Ассоциацией онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока, президентом которой стал Вихлянов.

 

 

 

 

 

21:00 Как всё-таки защититься от рака. "Всё очень просто – главное, прийти в поликлинику". Эксперт рассказал о новых приказах Минздрава, согласно которым люди в определённом возрасте обязаны проходить шесть основных онкологических скринингов. Это поможет вовремя заметить начало развития патологии.  

26:29 Правда ли, что часто именно стресс запускает рак?  

 

Комментарии 15

  • более хамского отношения врачей к пациентам чем в Надежде нигде не встречала
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, согласен с Вами не все 100%.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • В Надежду ещё нужно попасть, это ОЧЕНЬ не простая задача. Даже дозвониться туда это прям достижение. Вот так рак может и перетечь в последнюю стадию, пока вы ждёте записи на прием.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Да, и я согласна.Причем в стационаре - лучше, а на приеме...увы.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Цитата: 60% больных, которые завершили лечение, прожили пять лет и больше. **** Ремиссия на какое-то время - это всё, что может лишь ОБЕЩАТЬ современная медицина. Но достигается она только огромным количеством денег, причём чёрным налом, чем больше, тем лучше, но без каких-либо гарантий. Хотя то же самое достигается простой сменой образа жизни и самое главное - питания, что приводит к очищению организма от токсинов (детокс, детоксикация). Но тут нужна недюженная сила воли!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "Надежда"- тот еще адЪ, но самое главное, у нас отсутствует онконастороженность у врачей в поликлиниках. Совсем. Даже когда есть рекомедация провести обследование, они отказывают. Я полгода умоляла дать направление мужу на КТ, которое рекомендовал узкий специалист (без направления не брали, даже за деньги), а поликлинике на это отвечали "попейте ромашки и валерианки, нет необходимости в КТ". В итоге, когда я пригрозила прокуратурой, КТ сделали... но уже была 3 стадия и уже метостазы, а еще через полгода мужа не стало. А ведь если бы сразу не наплевали на жалобы, то человек бы жил... Поликлиника 2 горбольницы 5, знайте, я вас НЕНАВИЖУ! Они еще обманным путем выкрали все документы после смерти мужа, чтобы у меня не осталось доказательств. Вот и вся наша медицина... Не слушайте никого, сразу бегите в крупные федеральные центры! Мы отправляли заявку на второе мнение в несколько столичных клиник, пришли рекомендации по назначению препаратов и вообще тактикой лечения, которые расходились со схемой лечения в Надежде, но местные врачи, увы, решили по своему... Уже потом я разговаривала с опытным онкологом на пенсии, который мне сказал, что мужа убило неправильное лечение и при своем диагнозе он мог бы прожить еще несколько лет, а если бы выявили на ранней стадии, то вылечится совсем. Вот такие дела.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • У нас в поликлинике нет анколога, без него сделать что-то очень трудно. Но с другой стороны, отсутствие онколога в поликлинике положительно сказывается на статистике смертности от рака , так как многим не успевают поставить этот диагноз и пишут "сердечная недостаточность" Нужно наверное поблагодарить лично Губернатора и министра Попова, за высокие достижения в борьбе с онкологией
    02 февраля, Гость   Ответить
  • У меня у подруги рак груди и я вижу как она мучается с лечением. Лучи делали так, что сожгли человека. Потом правда на последней процедуре сказали, что мы вам делать не будем. Что вы молчите, а она верит, терпит. В Надежде можно сделать УЗи, анализы. Зачем гонять людей по поликлиникам, тянуть время. Каждый потерянный день - это потеря здоровья еще больше.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • В поликлиниках не лечат, там работают по шаблону, выдают направления на анализы и обследования, если случай не однозначный, то врач в тупике, отправляет вас домой с разными предположениями, но точный диагноз поставить не в состоянии.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Онкобольные итак страдают от болезни , а тут еще такое отношение в "Надежде". Зять сам прошел через этот бардак. Хуже уже некуда.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Наверное, это кому-то выгодно?!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Зять сам прошел через этот бардак. Хуже уже некуда.---- У нас такой бардак во всей медицине.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Всё, что имеет смысл - это постоянная забота о своём иммунитете. Теме посвящено огромное количество книг западных докторов медицины. Крепкий иммунитет возможен только в организме, очищенном от токсинов. Основной источник токсинов - токсичное питание. Токсичны мясные, молочные и хлебобулочные изделия. Поддерживают иммунитет и являются источниками природных микроэлементов все растительные продукты - свежие и с минимальной обработкой.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Вы предлагаете нам стать коровой и питаться травой?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Вы предлагаете нам стать коровой и питаться травой? ***** Ну вас-то, естественно, никогда и никак никакие болезни не затронут! *** Между прочим, уплотнения на коже, потемнения, родинки, которых раньше не было - результат и индикатор внутренней интоксикации организма. Это само по себе уже грозное предупреждение человеку, что он уже в зоне смертельного риска. Удивительно, но это в упор не желают видеть даже врачи-онкологи у самих себя. Хотя всё многократно описано в популярных книгах западных докторов медицины с подробнейшими библиографиями (ссылками на научные исследования).
    04 февраля, Гость   Ответить
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