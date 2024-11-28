Лучше регулярно проходить ФГС, чем потом мучительно лечить язву, говорит главный внештатный хирург края Александр Берестенников

28 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Главный внештатный хирург Минздрава Алтайского края Александр Берестенников / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае стали намного чаще выявлять язву желудка и кишечника. Об этом amic.ru рассказал главный врач барнаульской БСМП № 2 и главный внештатный хирург региона Александр Берестенников. Он убежден, что проблема не во врачах – зачастую "язвенников" к ним привозят уже в состоянии клинической смерти.

А вот пациенты, считает доктор, должны взять за привычку проходить ФГС. В запущенных случаях спасти их почти невозможно: истекают кровью за пару часов.

О том, почему Алтайский край страдает от язв и что нужно делать, чтобы не оказаться в реанимации, – в интервью на amic.ru.

Летальная волна

– Александр Викторович, вы сами рассказали нам о том, что язвы стали обнаруживать гораздо чаще. Вы это увидели по своей больнице или по всему краю?

– Это я увидел не только как главврач, но и как главный внештатный хирург. Мы столкнулись с тем, что в Алтайском крае выросла смертность от хирургических заболеваний. Стали анализировать причину – смотрели аппендицит, панкреатит, язвы.

Вот и выяснили, что основной прирост смертности идет именно за счет язвенных болезней желудка и двенадцатиперстной кишки.

– А раньше как было? Смертность от язв держалась на одном уровне?

– С 1997 года, когда я пришел в хирургию, волны сменяют друг друга. То идет повышение летальности, то снижение.

Например, в нулевых было большое снижение. Причины понятны: появились современные препараты. Плюс, на довольно хорошем уровне была профилактика.

А вот теперь снова пришло повышение.

– В чем вы видите причины роста смертности?

– Я проехал с командировками по многим уголкам края. Особое внимание было к районам, где ситуация наиболее острая.

Выяснилось, что это не проблема хирургической службы. Хирург включается в эту историю, когда пациента уже привезли в больницу. Тогда ты должен остановить кровотечение или зашить язву.

Но болезнь развивается гораздо раньше, вне внимания врачей, причем этот процесс может длиться годами. Тут проблема в том, что пациент вовремя не сделал ФГС или не принимал таблетки, которые ему назначил врач.

– То есть в крае ухудшилась выявляемость язвенной болезни?

– Людям старше 40 лет, особенно мужчинам, нужно регулярно делать ФГС. В советское время все это знали как "Отче наш". Не зря еще основатели отечественной медицинской школы на первое место ставили профилактику. Лучше не допустить болезнь, чем ее мучительно лечить.

Причем делать ФГС нужно даже тем, кого ничего не беспокоит. Сейчас стало очень много "немых" язв, которые никак себя не проявляют до самого последнего момента.

А сегодня жители края по разным причинам либо не хотят ходить на обследование, либо не могут на него попасть. Поэтому на сегодня мы и имеем то, что имеем.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"За два часа вся кровь запросто может вытечь"

– Как язва убивает человека? Ведь для обывателя, наверное, эта болезнь не звучит как что-то страшное.

– Сама по себе язвенная болезнь – это когда в стенке желудка появляется эрозия, а потом кратер. Но у этого состояния есть несколько тяжелых осложнений.

Во-первых, язва желудка часто превращается в рак.

Во-вторых, в стенках желудка есть сосуды. И если будет поражен крупный сосуд, то начнется массивное кровотечение, от которого человек может умереть всего за пару часов. В нашем организме всего 4,5 литра – двух часов хватит, чтобы они все выбежали.

Кровотечение – жизнеугрожающее состояние, пациента срочно нужно доставить в больницу, где есть ФГС. И там нужно постараться быстро остановить кровь. Если ничего не помогает, экстренно оперировать: прошивать желудок или делать резекцию. Это серьезные операции, которые пациенту еще нужно перенести.

В-третьих, в желудке может образоваться дырочка. Это так называемая прободная язва. Тогда содержимое желудка – пища и кислота – попадают в брюшную полость, развивается перитонит. Это тоже жизнеугрожающее состояние, при котором нужна срочная операция.

Мы когда анализировали наших пациентов, выяснили, что многих привозят в больницу уже в состоянии клинической смерти. То есть даже идеально проведенная операция уже ничего не гарантирует.

– А когда язва переходит в рак, симптомов тоже может не быть?

– Рак почти никогда не болит, в этом и сложность. Раз в неделю точно слышу такую историю. Привозят пациента – ничего не болело, не беспокоило. А болезнь при этом уже запущенная.

Опухоль желудка отлично поддается лечению на первой и второй стадиях. Но если он уже перешел в третью, помочь сложно, каким бы специалистом ты ни был.

Еще страшнее, что рак сейчас молодеет. Есть и 30-летние пациенты, у которых уже запущенная стадия. Приезжают к нам уже с кровотечениями, непроходимостью, многочисленными метастазами. И исход, к сожалению, очень печальный.

А все потому, что вовремя не показался врачу и не сделал ФГС.

– Кто входит в группу риска по язвам желудка?

– Первая категория – пациенты, которые в связи с другими заболеваниями пьют много препаратов. Все это негативно влияет на желудок. Такое лечение нужно проводить под контролем ФГС и под прикрытием противоязвенной терапии.

Вторая категория гораздо более многочисленная – все мужчины от 30 лет. Язва ведь во многом от стрессов возникает, а мужчины все привыкли держать в себе. Но и у женщин этот недуг тоже встречается.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Едим не то и пьем не то"

– О стрессе вы уже сказали. А что еще ведет к язве?

– Помимо нервов, к развитию язвы ведет неправильный режим питания. А ведь почти все мы с вами из-за ритма жизни едим всухомятку, где-то на бегу. Алкоголь тоже влияет. Курение вызывает язву – это доказанный факт.

Вот я вам нарисовал портрет: курит, плохо питается, много стрессует.

– А что можете сказать об энергетиках и вейпах, которыми увлекается современная молодежь?

– Энергетические напитки – очень плохая история для всего организма, а для желудка особенно.

О вейпах могу сказать то же самое. Я сам их не пробовал, но точно могу сказать, что это еще вреднее, чем сигареты.

Я вообще такой позиции придерживаюсь, что в нас природа заложила огромный запас прочности. И если бы мы не пытались изо дня в день его уничтожить, жили бы 120-150 лет.

А мы едим не то, пьем не то, придумываем сигареты, вейпы и прочее. Вот и живем не так много, как хотелось бы.

– Кстати, о "едим не то". Многие считают, что качество продуктов раньше было намного лучше. А сейчас, мол, из-за различных добавок мы и болеем. Что вы об этом думаете?

– Вот что я точно могу сказать – появилось очень много продуктов с консервантами. Раньше колбаса была из мяса, творог был творогом, молоко быстро скисалось. А сейчас есть подозрение, что некоторый хлеб даже не плесневеет. Все вокруг очень красивое, но консервантов там очень много.

И все это попадает в наш организм. Сначала эти продукты встречает желудок, а затем – печень. Конечно, все это влияет.

Пример не совсем по теме, но очень яркий: когда мой учитель еще учился в институте, им даже не могли показать пациента с панкреатитом. Настолько редкая это была болезнь. А сейчас он вышел на первое место среди всех экстренных хирургических состояний.

Так что обязательно смотрите, что вы кушаете. "Ты – то, что ты ешь" – эту фразу не зря придумали.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Если вы не займетесь своим здоровьем, то и врач не поможет"

– Так и что делать, если люди не хотят обследоваться?

– Здесь нам нужна совместная работа. Нужно объяснять людям, что бывает, если не обследоваться. Проблема в том, что в поликлинику у нас ходят одни и те же люди, в основном старшее поколение.

А завлечь молодых очень сложно. Мы ведь думаем, что будем жить вечно и старость никогда не наступит.

Мы должны вернуться к подходам, которые у нас были, к санпросветительской работе.

Например, когда я был главврачом Алейской ЦРБ, мы сняли на видео, как мне в 40 лет делают ФГС, и выложили его в соцсети. Чтобы люди видели: ничего страшного в этом нет.

Также мы собирали население в сельских клубах, объясняли им важность медобследований. Когда с человеком "глаза в глаза" общаешься, можно намного эффективнее донести информацию.

– На это вам многие возразят, что просто так к врачу в поликлинике не попасть, талон на обследование не взять. А времени у рабочего человека на всю эту волокиту не так много.

– А мы и не говорим, что это исключительно проблема пациента. Нужно не только рассказывать людям, но и систему совершенствовать. Тут уже задачи стоят и перед нами, и перед министерством. Это и кадры, и удобное расписание.

Понятное дело, что когда у врача 12 минут на прием пациента, он ему о важности ФГС не расскажет. Нужно успеть и посмотреть больного, и забить все в компьютер, и поставить диагноз, и назначить лечение.

Обязательно должно быть время на общение с пациентом. Мы сейчас готовим предложение, чтобы терапевты могли сами записывать на ФГС.

Матобеспечение тоже нужно улучшать. Недавно был в районе, где делают всего четыре ФГС в день – это очень мало. В БСМП № 2 мы делаем очень много таких обследований, но даже нам на прикрепленное население этого не хватает.

И работодателей нужно подключать. Во многих странах они сами заинтересованы, чтобы их сотрудники были здоровыми. Поэтому и в обязательном порядке отправляют их на обследование.

У нас главная задача – снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Это очень важные шаги на пути к этой цели.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

– А может, люди просто боятся? Ведь если язва есть, то нужно ложиться под нож…

– Далеко не каждую язву нужно оперировать. С развитием технологий и фармакологии оперативных вмешательств стало в разы меньше.

Когда я начинал работать, если язва лопнула или есть кровотечение, назначали резекцию желудка. Отрезаешь две трети, выкидываешь, и все – успешная операция.

Но сегодня есть препараты, с помощью которых можно добиться заживления язвы. Это первое. А второе: далеко шагнули вперед эндоскопические способы остановки кровотечений.

Мы прямо через ФГС это делаем. Не нужно делать большую операцию, после которой человек будет полгода приходить в себя. Сделали ФГС, прижгли, кровь остановили, таблетки выписали и человека отправили домой.

Даже если нужно оперировать, то сегодня это делается через проколы. В общем, сегодня лечение язвы совсем другое. И для пациента оно намного комфортнее.

Если он соблюдает потом диету и пьет таблетки, то может жить полноценной жизнью.

– А что вы сами скажете людям, которые не любят ходить к врачу?

– Я лучше личный пример расскажу. Два года назад я сам впервые в жизни прошел диспансеризацию у себя в больнице.

Стыдно мне стало еще на этапе анкеты:

"Сколько вы курите?" – Две пачки в день.

"Какое давление?" – 160.

"Какой избыточный вес?" – Плюс десять килограммов.

Туда же сидячая работа и головные боли. Холестерин в два раза превышен.

Тогда я и задумался, что со мной будет дальше. Взял себя в руки: диета, спорт, отказ от курения. На сегодня я сбросил десять килограммов, два года уже не курю, давление и холестерин в норме, никакие таблетки не пью. Чувствую себя отлично.

Ну кто это все должен был сделать за меня? Вот и людям я то же самое объясняю. Мы ведь часто думаем, что за наше здоровье ответственны только врачи. Но что они сделают, если до последнего не знали ничего о вашем состоянии?

Если у вас пожар, вы же сразу вызываете пожарных. Не ждете, что он сам потухнет. И если вы успели потушить загоревшуюся занавеску, то никакой катастрофы и не будет. А если время упущено, то ничего уже не спасти. Точно так же и с нашим организмом.