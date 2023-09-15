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МТС снова объявил о подорожании тарифов

Это связано с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры

15 сентября 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Оператор сотовой связи МТС предупредил абонентов о том, что с 28 сентября стоимость некоторых тарифов вырастет на 10%. Об этом сообщает РИА Новости.

В МТС отметили, что заранее информируют клиентов, чтобы они могли решить, оставаться ли на текущем тарифе или переходить на новый.

Представители оператора пояснили, что повышение цен связано с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. Также отметили, что компании нужны деньги на расширение инфраструктур и улучшение сетей.

Мобильная связь

Комментарии 6

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Гость

09:43:27 15-09-2023

Лучше бы они качество связи повысили!

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Гость

10:00:03 15-09-2023

Гость (09:43:27 15-09-2023) Лучше бы они качество связи повысили!... Норм у них связь.

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Гость

10:09:51 15-09-2023

Гость (09:43:27 15-09-2023) Лучше бы они качество связи повысили!... Отличное качество и связи и мобильного интернета! Лично я довольна! А то что стоимость на тарифы растёт - это нормально! Посмотрите цены на всё остальное!!! Например, цены на квартиры за пару лет вырасти в 2 раза точно! Да и на продукты... Вообще на всё! А МТС всё плохие... Достали вы уже все на них жаловаться! Нормальная связь, лично мне нравится!

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Призрак

10:00:58 15-09-2023

Так и Билайн поднимает не хило((((((((((((

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гость

10:26:43 15-09-2023

"в связи с увеличением затрат на обслуживание оборудования " а чего это они вдруг увеличились?!

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Гость

12:12:53 15-09-2023

"Все растет, все раазвивается!"

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