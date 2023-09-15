МТС снова объявил о подорожании тарифов
Это связано с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры
15 сентября 2023, 08:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Оператор сотовой связи МТС предупредил абонентов о том, что с 28 сентября стоимость некоторых тарифов вырастет на 10%. Об этом сообщает РИА Новости.
В МТС отметили, что заранее информируют клиентов, чтобы они могли решить, оставаться ли на текущем тарифе или переходить на новый.
Представители оператора пояснили, что повышение цен связано с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. Также отметили, что компании нужны деньги на расширение инфраструктур и улучшение сетей.
09:43:27 15-09-2023
Лучше бы они качество связи повысили!
10:00:03 15-09-2023
Гость (09:43:27 15-09-2023) Лучше бы они качество связи повысили!... Норм у них связь.
10:09:51 15-09-2023
Гость (09:43:27 15-09-2023) Лучше бы они качество связи повысили!... Отличное качество и связи и мобильного интернета! Лично я довольна! А то что стоимость на тарифы растёт - это нормально! Посмотрите цены на всё остальное!!! Например, цены на квартиры за пару лет вырасти в 2 раза точно! Да и на продукты... Вообще на всё! А МТС всё плохие... Достали вы уже все на них жаловаться! Нормальная связь, лично мне нравится!
10:00:58 15-09-2023
Так и Билайн поднимает не хило((((((((((((
10:26:43 15-09-2023
"в связи с увеличением затрат на обслуживание оборудования " а чего это они вдруг увеличились?!
12:12:53 15-09-2023
"Все растет, все раазвивается!"