МТС снова объявил о подорожании тарифов

Это связано с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры

15 сентября 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Оператор сотовой связи МТС предупредил абонентов о том, что с 28 сентября стоимость некоторых тарифов вырастет на 10%. Об этом сообщает РИА Новости.

В МТС отметили, что заранее информируют клиентов, чтобы они могли решить, оставаться ли на текущем тарифе или переходить на новый.

Представители оператора пояснили, что повышение цен связано с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. Также отметили, что компании нужны деньги на расширение инфраструктур и улучшение сетей.