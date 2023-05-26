Мультфильмы Миядзаки больше не будут доступны в России

С 1 июня лицензия на контент от студии Ghibli заканчивается

26 мая 2023, 07:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России официально не будут доступны мультфильмы от режиссёра Хаяо Миядзаки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

Официально больше нельзя будет посмотреть картины. На "Кинопоиске" появились уведомления, что контент доступен пользователям до 31 мая. Речь идёт о фильмах "Унесённые призраками", "Ходячий замок", "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке", "Ведьмина служба доставки", "Ветер крепчает", "Рыбка Поньо на утёсе", "Шёпот сердца", "Небесный замок Лапута".



Сервис "Кинопоиск" запустил их распродажу за рубли. При покупке контент сохранится.