"Мусора больше нет". В Новоалтайске пройдет акция по раздельному сбору вторсырья
На переработку можно будет сдать бумагу, пластик, металл, бытовую технику и еще много чего
03 августа 2023, 12:00, Мария Власова
5 августа в Новоалтайске пройдет экологическая акция по раздельному сбору вторсырья. Стекло, бумагу, пластик можно принести на специальную площадку, а волонтеры отвезут это все переработчикам. Рассказываем, как поучаствовать в акции и где именно она будет проходить.
Акции по раздельному сбору вторсырья проходят каждую последнюю субботу месяца в Барнауле, в июле к акции присоединился Новоалтайск. Здесь они проходят каждую первую субботу месяца. 5 августа местных жителей приглашают присоединиться к раздельному сбору вторсырья.
Когда и где конкретно будет акция?
Акция пройдет 5 августа на парковке у торгового центра "Альфа" (улица Деповская, 17) с 12 до 14 часов. Координатор площадки – Татьяна Заглядина-Кутова, любые подробности можно уточнить по телефону 8 983 182 83 85.
Что можно принести на акцию?
На акции принимают металл, стекло, макулатуру, пластик с маркировкой 1 PET (обычно это бутылки из-под напитков), 2 HDPE (бутылки из-под шампуней, гелей для душа, моющих средств), 4 LDPE (пакеты, в которых продается молоко, упаковки из-под туалетной бумаги и женских гигиенических средств, пластиковые пакеты, в которых приходят посылки на почте, "пупырка", в которую заворачивают хрупкие вещи), 5 PP (это и баночки из-под сметаны, и упаковки из-под хлеба, шоколадок и зелени), сломанную бытовую технику, ветошь, рентгеновские снимки, пластиковые зубные щетки и пластиковые карты. Все должно быть чистым и сухим.
Так же можно принести помощь для приюта бездомным животным и одежду для благотворительного фонда.
Подробный список того, что можно принести, здесь. Разобраться во всем этом в первый раз не просто, но всегда можно попросить совета у волонтеров и тех, кто занимается сортировкой не один год. Вот полезные ссылки: группа во "ВКонтакте", канал в Telegram.
12:04:23 03-08-2023
На фото деваха симпотная. Кто ее выбросил на свалку?
15:03:30 03-08-2023
Гость (12:04:23 03-08-2023) На фото деваха симпотная. Кто ее выбросил на свалку?... просто ты её в вертикальном положении не видел ! Не удивлюсь если "жаба"
12:44:54 03-08-2023
Заголовок огонь. Я уже за мента подумал.
14:00:37 03-08-2023
Раздельно перерабатывать как будут? Обязательно проследим. Хороший репортаж получится. Четыре GPS маячка не жаль.
14:51:03 03-08-2023
Олег (14:00:37 03-08-2023) Раздельно перерабатывать как будут? Обязательно проследим. Х... А в чем профит 10 лет (столько акции проходят в Барнауле) просто так тратить время, деньги на газели, мешки, перчатки и проч. Чтобы что?
15:47:55 03-08-2023
гость (14:51:03 03-08-2023) Олег (14:00:37 03-08-2023) Раздельно перерабатывать ка... Чтобы сфоткаться.
12:44:58 04-08-2023
Ага, сами наймите человека и пусть он сортирует. А то я рассортируй, а кто-то бабки заработает? Я сошвыряю все пластики без разбора в сетку на мусорку, дальше сами занимайтесь, я за вывоз мусора деньги плачу. Идите в пим.
18:05:46 06-08-2023
Гость (12:44:58 04-08-2023) Ага, сами наймите человека и пусть он сортирует. А то я расс... а вы знаете, сколько вот на этих акциях зарабатывают волонтеры? Ответ - нисколько. А переработчики? Примерно чуть больше, чем нисколько, ибо объемы РСО смешные. А если нанять человека, который вашу мусорку рассортирует, будьте готовы к тому, что тариф вырастет раз так во много