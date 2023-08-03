На переработку можно будет сдать бумагу, пластик, металл, бытовую технику и еще много чего

03 августа 2023, 12:00, Мария Власова

5 августа в Новоалтайске пройдет экологическая акция по раздельному сбору вторсырья. Стекло, бумагу, пластик можно принести на специальную площадку, а волонтеры отвезут это все переработчикам. Рассказываем, как поучаствовать в акции и где именно она будет проходить.

Акции по раздельному сбору вторсырья проходят каждую последнюю субботу месяца в Барнауле, в июле к акции присоединился Новоалтайск. Здесь они проходят каждую первую субботу месяца. 5 августа местных жителей приглашают присоединиться к раздельному сбору вторсырья.

Когда и где конкретно будет акция?

Акция пройдет 5 августа на парковке у торгового центра "Альфа" (улица Деповская, 17) с 12 до 14 часов. Координатор площадки – Татьяна Заглядина-Кутова, любые подробности можно уточнить по телефону 8 983 182 83 85.

Что можно принести на акцию?

На акции принимают металл, стекло, макулатуру, пластик с маркировкой 1 PET (обычно это бутылки из-под напитков), 2 HDPE (бутылки из-под шампуней, гелей для душа, моющих средств), 4 LDPE (пакеты, в которых продается молоко, упаковки из-под туалетной бумаги и женских гигиенических средств, пластиковые пакеты, в которых приходят посылки на почте, "пупырка", в которую заворачивают хрупкие вещи), 5 PP (это и баночки из-под сметаны, и упаковки из-под хлеба, шоколадок и зелени), сломанную бытовую технику, ветошь, рентгеновские снимки, пластиковые зубные щетки и пластиковые карты. Все должно быть чистым и сухим.

Так же можно принести помощь для приюта бездомным животным и одежду для благотворительного фонда.

Подробный список того, что можно принести, здесь. Разобраться во всем этом в первый раз не просто, но всегда можно попросить совета у волонтеров и тех, кто занимается сортировкой не один год. Вот полезные ссылки: группа во "ВКонтакте", канал в Telegram.