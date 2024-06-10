Мурашко рассказал, как решается вопрос с нехваткой лекарств

В подобных ситуациях для препаратов делают ускоренный доступ на рынок

10 июня 2024, 12:16, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/565804

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о том, как принимаются решения по ускоренному доступу на рынок препаратов, которые могут быть востребованы в России.

По словам Михаила Мурашко, если появляются риски нехватки тех или иных лекарств, необходимых стране, принимаются решения по их быстрому выходу на рынок. Это касается преимущественно дженериков или биоаналогов.

Для инновационных препаратов, которые могут спасать пациентов и являются прорывными, также предусмотрена процедура сокращения срока доступа на рынок. При этом требования к проведению клинических испытаний не снижаются. Доказательная база собирается качественная, подчеркнул министр.

После регистрации препарата продолжаются наблюдения, поэтому вся процедура быстрого доступа лекарств на рынок не идет в ущерб качеству и эффективности.