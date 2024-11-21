МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху

Также планируется арестовать экс-министра обороны Галанта

21 ноября 2024, 19:45, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com / niu niu

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МУС.

"Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест <...> за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года", – говорится в документе.

Отмечается, что МУС отклонил доводы израильских властей. Они пытались оспорить юрисдикцию на выдачу ордеров и рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В документе подчеркивается, что признание Израилем юрисдикции МУС не требуется, поскольку суд может осуществлять ее на основе территориальной юрисдикции Палестины.

Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что это решение способствует изоляции Израиля и содействует террористическим атакам против израильского государства.