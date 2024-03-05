МУС выдал ордера на арест двух командующих ВС РФ
В документе утверждается, что оба якобы несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в контексте конфликта на Украине
05 марта 2024, 21:12, ИА Амител
Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Об этом сказано в заявлении пресс-службы суда, пишет ТАСС.
"Палата предварительного производства II Международного уголовного суда <...> выдала ордера на арест <...> в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года", – сказано в сообщении.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о том, когда нормализуются отношения между Россией и США.
21:29:12 05-03-2024
О как
21:58:08 05-03-2024
Победителей не судят!
07:00:24 06-03-2024
МУС в РФ никак
07:20:27 06-03-2024
совсем берега потеряли, что же не слышно о ордерах на арест нацистских преступников, и прочих бандерлогах? гейропейцы забыли фашистские концлагеря, и особенно то, кто их освободил?
07:49:52 06-03-2024
А на Зелюбобу и Буйдена че не выдали?
08:12:45 06-03-2024
а почему бы нам на судей мус ордера на арест не предьявить и заочно не приговорить к этапу в Сибирь
Пусть судят но ночью прислушиваются. Не идут ли за ними
09:28:14 06-03-2024
умный (08:12:45 06-03-2024) а почему бы нам на судей мус ордера на арест не предьявить и... Дак это уже и сделано по их прошлым решениям
09:42:37 06-03-2024
Бред......
10:29:26 06-03-2024
Ну теперь им отступать некуда, победа или МУС. Запад пошел ва-банк. Значит не такая у них хорошая жизнь, если готовы на все
10:46:07 06-03-2024
Может можно объявить в международный розыск вынесших это решение, вдруг они по неосторожности заедут в страну, которая может их задержать и выдать России. При Сталине их могли найти