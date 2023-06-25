Некоторые водители выкидывают мусор на остановке "Мебельная фабрика" и здесь же справляют нужду

25 июня 2023, 06:20, ИА Амител

Фото: vk.com/transport_brn

Жители микрорайона ВРЗ, проживающие вблизи конечной остановки "Мебельная фабрика", возмущены поведением водителей маршрутов № 33 и 77. Территория постоянно усыпана пластиковыми стаканчиками и палочками для размешивания напитков, а также пакетиками чая, которые, как утверждает местная жительница Елена, выбрасывают водители.

"Периодически мы видим, что приезжают люди на одном и том же автомобиле и наводят на остановке порядок, за что им большая благодарность. Но уже через несколько дней территория начинает снова обрастать мусором. И это дело рук водителей маршрутов № 33 и 77, которые там отдыхают и едят. Была многократно свидетелем того, как они выбрасывают различные отходы прямо из окна, не выходя из машины. Хотя неподалеку стоит мусорный контейнер", – рассказала amic.ru Елена.

Но это еще полбеды, говорит собеседница агентства, некоторые водители не хотят пройти и 20 метров до туалета – справляют нужду возле переднего колеса. А так как эта проблема возникла не вчера, а уже несколько лет назад, "запах здесь просто сбивает с ног".

"Для нормальных водителей не составляет труда пройти несколько метров до туалета. Но отдельные личности позволяют справлять естественные надобности организма на остановке прям возле автомобиля. И текут эти реки, а мы этим дышим. Пробовали делать замечания: в ответ либо начинают грубить, либо вообще не реагируют, а могут и проехать нужную тебе остановку", – говорит женщина.

Маршрут № 77 в настоящее время обслуживают два перевозчика: "ИП Матусович Ю.П." и ООО "Бизнес-Авто". По маршруту № 18 работает ООО "Командирское". Из руководителей связаться удалось только с директором "Бизнес-Авто" Николаем Усольцевым. Он пообещал разобраться в проблеме и провести беседу с водителями.