Мусор и нечем дышать. Водители маршруток "загадили" остановку в Барнауле
Некоторые водители выкидывают мусор на остановке "Мебельная фабрика" и здесь же справляют нужду
25 июня 2023, 06:20, ИА Амител
Жители микрорайона ВРЗ, проживающие вблизи конечной остановки "Мебельная фабрика", возмущены поведением водителей маршрутов № 33 и 77. Территория постоянно усыпана пластиковыми стаканчиками и палочками для размешивания напитков, а также пакетиками чая, которые, как утверждает местная жительница Елена, выбрасывают водители.
"Периодически мы видим, что приезжают люди на одном и том же автомобиле и наводят на остановке порядок, за что им большая благодарность. Но уже через несколько дней территория начинает снова обрастать мусором. И это дело рук водителей маршрутов № 33 и 77, которые там отдыхают и едят. Была многократно свидетелем того, как они выбрасывают различные отходы прямо из окна, не выходя из машины. Хотя неподалеку стоит мусорный контейнер", – рассказала amic.ru Елена.
Но это еще полбеды, говорит собеседница агентства, некоторые водители не хотят пройти и 20 метров до туалета – справляют нужду возле переднего колеса. А так как эта проблема возникла не вчера, а уже несколько лет назад, "запах здесь просто сбивает с ног".
"Для нормальных водителей не составляет труда пройти несколько метров до туалета. Но отдельные личности позволяют справлять естественные надобности организма на остановке прям возле автомобиля. И текут эти реки, а мы этим дышим. Пробовали делать замечания: в ответ либо начинают грубить, либо вообще не реагируют, а могут и проехать нужную тебе остановку", – говорит женщина.
Маршрут № 77 в настоящее время обслуживают два перевозчика: "ИП Матусович Ю.П." и ООО "Бизнес-Авто". По маршруту № 18 работает ООО "Командирское". Из руководителей связаться удалось только с директором "Бизнес-Авто" Николаем Усольцевым. Он пообещал разобраться в проблеме и провести беседу с водителями.
06:33:28 25-06-2023
Водитель маршрутки,это не прфессия это образ жизни!От них на заправках лужи солярки!Свиньи конченные!
07:14:50 25-06-2023
Маршрутки - лицо капитализма, а водитель маршрутки показатель достижения капитализма!
08:07:21 25-06-2023
А на конечной Солнечная поляна такая же картина, вся площадка загажена,а ближайшие кусты и гаражи зассаны...! Водители поставлены в такие условия что нет туалета ( а раньше был в диспетчерской) вот и гадят где придётся...
09:35:24 25-06-2023
Ну сейчас все ходят со смартфонами. Снимите как выбрасывают мусор из кабины водилы и мочатся на колесо с номером Газели и разместите в соцсетях. Все узнают героев в лицо. Как говорится каждая проблема имеет свою фамилию.
09:36:21 25-06-2023
Снимите правонарушение на видео. И с заявлением в полицию.
11:40:22 25-06-2023
Если регулярно справляют нужду где попало, можно и коллективное заявление в полицию написать о нарушении общественного порядка.
15:24:40 25-06-2023
В научном городке на конечной остановке по дороге в церковь и школу смрад от их мочи...