Мутная и пахнет. Почему в паводок портится вода и как ее очищают в водоканале

Барнаульский водоканал показал очистку, которая в период весеннего половодья проводится более активно

29 марта 2024, 12:35, Александра Черданцева

Пробы воды разной мутности на барнаульском водоканале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Каждый день через очистные сооружения Росводоканала Барнаул проходит около 140 тысяч кубометров воды, для ее контроля в сутки проводят 500-600 анализов, а системы очистки промывают раз в три дня. Но во время паводка качество воды резко ухудшается. Требуется уже 1,2 тыс. исследований, промывку проводят раз в день, в воду добавляют в разы больше реагентов, в том числе и хлора, которым сейчас так пахнет вода из крана. Как чистят воду и можно ли ее пить? Журналист и фотограф amic.ru побывали на водоочистных сооружениях предприятия и посмотрели, что не так с водой.

Почему вода в паводок хуже?

Качество воды в реке резко ухудшается из-за попадания талых вод. Они приносят с собой мусор, оставленный человеком, землю, глину, гумус, а также донные отложения из самой реки, которые поднимаются из-за активного движения воды.

Несмотря на то, что Обь пока еще не вскрылась, с гор Республики Алтая вода уже течет, снега в этом году там было много. Для водоканала паводок начался еще 17 марта. А закончится ориентировочно 10-15 апреля, когда река вскроется, а вода прогреется до +5 градусов и все очистные процессы вернутся к обычному формату, рассказал гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго.

"Для водоканала это довольно сложное время, мы перешли на усиленный режим работы. Делаем все, чтобы вода в кране оставалась безопасной и качественной. Кратно увеличиваем использование реагентов и количество лабораторных исследований. Но повода для беспокойства нет – все реагенты даже в увеличенном объеме в рамках норматива", – отметил Полюго.

Гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как очищают воду?

Сначала, еще на этапе забора из Оби, в воду добавляется флокулянт – вещество, которое "склеивает" мелкую взвесь в более крупные частицы. И на фото ниже вода с флокулянтом (слева) и без (справа).

Очистка воды на барнаульском водоканале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Затем вода попадает в смесители и отстойники, где теряется уже 50-60% взвесей – все, что "склеил" флокулянт. Затем уже значительно очищенная вода попадает на скорые фильтры, заполненные кварцевым песком. Водоканал использует именно этот природный материал, потому что песок не растворяется в воде, не вступает в реакцию с хлором и солями, которые могут содержаться в воде. На фото ниже – процесс промывки фильтров с песком. А также то, как выглядит чистый песок и тот, который уже профильтровал большой объем воды. Сам песок тоже промывают (во время паводка – раз в сутки) и он снова становится вот таким светлым и пригодным для нового цикла фильтрации.

Очистка воды на барнаульском водоканале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Но только лишь физической очистки мало, ведь в воде есть микробы, в поводок их становится больше. Это могут быть как безвредные микроорганизмы, так и, например, группа кишечных палочек, которая может вызвать брюшной тиф, сальмонеллез и другие опасные заболевания. На фото ниже две чашки: на той, что справа черные точки – это колонии микроорганизмов. Это была вода прямо из реки. На фото слева микроорганизмов уже нет, потому что вода прошла очистку.

Очистка воды на барнаульском водоканале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чтобы убить микробов и добавляют хлор. А вот очистка озоном или ультрафиолетом менее эффективна, говорят в водоканале.

"Вода с очистных выходит полностью очищенная, но в водопроводных сетях может произойти вторичное загрязнение. Чтобы этого не допустить вода хлорируется перед выходом в город таким образом, чтобы остаточный свободный хлор в ней содержался в концентрации 0,3-0,5 мг/л. При такой протяженности сетей, как в Барнауле, а это более 1,2 тысячи километров, сохранить качество воды до кранов потребителей без хлорсодержащих реагентов невозможно. Повторюсь, все в норме", – добавил Андрей Полюго.

Вот поэтому вода из крана пахнет хлором (в обычное время он может не чувствоваться, но в паводок запах сильнее).

В период паводка количество реагентов приходится увеличивать в десятки раз. Но в водопровод города они не попадают (кроме хлора). Для того здесь и стоят отстойники. И проводится серьезный контроль в лаборатории.

"Содержание хлора в воде проверяем раз в полчаса, мутность – раз в час. Иногда и чаще. Бегаем так, что и присесть некогда", – добавила начальник лаборатории Татьяна Шималина.

Начальник лаборатории Татьяна Шималина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Качество воды в паводок регулярно контролирует и Роспотребнадзор.

В день Барнаул потребляет 120-140 тысяч кубических метров воды в сутки. Объем очистных сооружений рассчитан на объем до 270 тысяч кубов, так что резервы есть.

Можно ли пить такую воду?

"Вода безопасна. Ее можно пить. Чтобы ушел запах, достаточно отстоять воду, через 10-20 минут хлор улетучится", – заверил Андрей Полюго.

Но почему она может быть мутной? В самом начале паводка, когда температура речной воды очень низкая (0,5-0,9 градуса Цельсия), процессы очистки протекают медленно. Из-за этого иногда мутность отличается от привычной. Как только пойдет ледоход, речная вода прогреется до 4-6 градусов Цельсия, очистка пойдет в штатном режиме.

"Цветность воде придают взвешенные вещества. Например, гумус даёт жёлтый цвет, известняк – белёсый. Иногда цветность незначительно сохраняется даже после всех стадий очистки. Но это просто цвет, на химический состав воды это никак не влияет. Вода безопасна. Все показатели воды, которую мы отдаем потребителям, не превышают санитарных норм даже в паводок", – подчеркнула Татьяна Шималина.

На фото ниже колбы с водой разной степени цветности. 0 градусов – абсолютно прозрачная вода. 20 градусов – максимально допустимый нормами СанПиНа показатель. Но такой воды, по словам Татьяны Шималиной, в Барнауле не бывает – даже в период таяния цветность около 6-10 градусов.

Очистка воды на барнаульском водоканале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru