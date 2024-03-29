Мутная и пахнет. Почему в паводок портится вода и как ее очищают в водоканале
Барнаульский водоканал показал очистку, которая в период весеннего половодья проводится более активно
29 марта 2024, 12:35, Александра Черданцева
Каждый день через очистные сооружения Росводоканала Барнаул проходит около 140 тысяч кубометров воды, для ее контроля в сутки проводят 500-600 анализов, а системы очистки промывают раз в три дня. Но во время паводка качество воды резко ухудшается. Требуется уже 1,2 тыс. исследований, промывку проводят раз в день, в воду добавляют в разы больше реагентов, в том числе и хлора, которым сейчас так пахнет вода из крана. Как чистят воду и можно ли ее пить? Журналист и фотограф amic.ru побывали на водоочистных сооружениях предприятия и посмотрели, что не так с водой.
Почему вода в паводок хуже?
Качество воды в реке резко ухудшается из-за попадания талых вод. Они приносят с собой мусор, оставленный человеком, землю, глину, гумус, а также донные отложения из самой реки, которые поднимаются из-за активного движения воды.
Несмотря на то, что Обь пока еще не вскрылась, с гор Республики Алтая вода уже течет, снега в этом году там было много. Для водоканала паводок начался еще 17 марта. А закончится ориентировочно 10-15 апреля, когда река вскроется, а вода прогреется до +5 градусов и все очистные процессы вернутся к обычному формату, рассказал гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго.
"Для водоканала это довольно сложное время, мы перешли на усиленный режим работы. Делаем все, чтобы вода в кране оставалась безопасной и качественной. Кратно увеличиваем использование реагентов и количество лабораторных исследований. Но повода для беспокойства нет – все реагенты даже в увеличенном объеме в рамках норматива", – отметил Полюго.
Как очищают воду?
Сначала, еще на этапе забора из Оби, в воду добавляется флокулянт – вещество, которое "склеивает" мелкую взвесь в более крупные частицы. И на фото ниже вода с флокулянтом (слева) и без (справа).
Затем вода попадает в смесители и отстойники, где теряется уже 50-60% взвесей – все, что "склеил" флокулянт. Затем уже значительно очищенная вода попадает на скорые фильтры, заполненные кварцевым песком. Водоканал использует именно этот природный материал, потому что песок не растворяется в воде, не вступает в реакцию с хлором и солями, которые могут содержаться в воде. На фото ниже – процесс промывки фильтров с песком. А также то, как выглядит чистый песок и тот, который уже профильтровал большой объем воды. Сам песок тоже промывают (во время паводка – раз в сутки) и он снова становится вот таким светлым и пригодным для нового цикла фильтрации.
Но только лишь физической очистки мало, ведь в воде есть микробы, в поводок их становится больше. Это могут быть как безвредные микроорганизмы, так и, например, группа кишечных палочек, которая может вызвать брюшной тиф, сальмонеллез и другие опасные заболевания. На фото ниже две чашки: на той, что справа черные точки – это колонии микроорганизмов. Это была вода прямо из реки. На фото слева микроорганизмов уже нет, потому что вода прошла очистку.
Чтобы убить микробов и добавляют хлор. А вот очистка озоном или ультрафиолетом менее эффективна, говорят в водоканале.
"Вода с очистных выходит полностью очищенная, но в водопроводных сетях может произойти вторичное загрязнение. Чтобы этого не допустить вода хлорируется перед выходом в город таким образом, чтобы остаточный свободный хлор в ней содержался в концентрации 0,3-0,5 мг/л. При такой протяженности сетей, как в Барнауле, а это более 1,2 тысячи километров, сохранить качество воды до кранов потребителей без хлорсодержащих реагентов невозможно. Повторюсь, все в норме", – добавил Андрей Полюго.
Вот поэтому вода из крана пахнет хлором (в обычное время он может не чувствоваться, но в паводок запах сильнее).
В период паводка количество реагентов приходится увеличивать в десятки раз. Но в водопровод города они не попадают (кроме хлора). Для того здесь и стоят отстойники. И проводится серьезный контроль в лаборатории.
"Содержание хлора в воде проверяем раз в полчаса, мутность – раз в час. Иногда и чаще. Бегаем так, что и присесть некогда", – добавила начальник лаборатории Татьяна Шималина.
Качество воды в паводок регулярно контролирует и Роспотребнадзор.
В день Барнаул потребляет 120-140 тысяч кубических метров воды в сутки. Объем очистных сооружений рассчитан на объем до 270 тысяч кубов, так что резервы есть.
Можно ли пить такую воду?
"Вода безопасна. Ее можно пить. Чтобы ушел запах, достаточно отстоять воду, через 10-20 минут хлор улетучится", – заверил Андрей Полюго.
Но почему она может быть мутной? В самом начале паводка, когда температура речной воды очень низкая (0,5-0,9 градуса Цельсия), процессы очистки протекают медленно. Из-за этого иногда мутность отличается от привычной. Как только пойдет ледоход, речная вода прогреется до 4-6 градусов Цельсия, очистка пойдет в штатном режиме.
"Цветность воде придают взвешенные вещества. Например, гумус даёт жёлтый цвет, известняк – белёсый. Иногда цветность незначительно сохраняется даже после всех стадий очистки. Но это просто цвет, на химический состав воды это никак не влияет. Вода безопасна. Все показатели воды, которую мы отдаем потребителям, не превышают санитарных норм даже в паводок", – подчеркнула Татьяна Шималина.
На фото ниже колбы с водой разной степени цветности. 0 градусов – абсолютно прозрачная вода. 20 градусов – максимально допустимый нормами СанПиНа показатель. Но такой воды, по словам Татьяны Шималиной, в Барнауле не бывает – даже в период таяния цветность около 6-10 градусов.
13:14:20 29-03-2024
у меня вода из под крана каждый год весной пахнет не хлором, а болотом - почему? пить невозможно. и этот запах, в отличие от хлора, не выветривается при отстаивании, а только усиливается. каждую весну на месяц переходим на бутилированную воду, нынче - уже перешли, уже воняет
13:51:49 29-03-2024
гость (13:14:20 29-03-2024) у меня вода из под крана каждый год весной пахнет не хлором,... Вот вот.
13:50:42 29-03-2024
А почему вода на Южном нормальная на вкус и не вонючая? Несколько лет уже весной набираем из крана там воду у родственников, когда в городе из крана так вонять начинает что хоть иконы из ома выноси.
17:23:36 29-03-2024
Гость (13:50:42 29-03-2024) А почему вода на Южном нормальная на вкус и не вонючая? Неск... потому что она там не с Оби а из Артезианских скважен.
00:05:25 13-04-2024
Гость (13:50:42 29-03-2024) А почему вода на Южном нормальная на вкус и не вонючая? Неск... На Южном вода не Обская, а подземная. Там с водой другие проблемы
14:16:55 29-03-2024
так здесь и пишут, что воду хорошо очищают, но они по трубам должны дойти до потребителя, а сами трубы-то могут быть ого-го какие страшные
14:55:36 29-03-2024
Гость (14:16:55 29-03-2024) так здесь и пишут, что воду хорошо очищают, но они по трубам... ну в течение года не страшные, а именно в апреле каждый год страшнеют. а потом - проходит.
10:15:53 30-03-2024
Гость (14:55:36 29-03-2024) ну в течение года не страшные, а именно в апреле каждый год ... внимательно читайте, в паводок добавляют больше реагентов. А остальное время - меньше. Отсюда и разница.
14:36:22 29-03-2024
А у меня (Новый рынок) пахнет ржавчиной. Это бывает каждый год только в паводок.
15:05:47 29-03-2024
Посмотрите фильм "Малавита". Там есть ближе к концу фильма очень интересный фрагмент про некачественную воду из под крана и способ решения этой проблемы. Главное доходчиво.
15:38:46 29-03-2024
Мутная и жутко вонючая вода течет. И пахнет отнюдь не хлоркой - какой-то резкий и крайне неприятный химозный запах. Фильтр очищает от мути, но не от запаха. Даже после кипячения вода воняет. Перешли на бутилированную воду.
16:52:08 29-03-2024
Хлоркой вода воняла даже нынешней зимой. Что-то прежде я такого не припомню. Видимо, очистные сооружения ветшают со временем, но зато тарифы регулярно поднимают. Скоро цена станет такой фантастической, что будем ходить и ездить по воду к родникам.
10:14:10 30-03-2024
Гость (16:52:08 29-03-2024) Хлоркой вода воняла даже нынешней зимой. Что-то прежде я так... увы. У нас больше нет чистой воды ни в родниках, ни в реках, нигде. Человек все загадил.
15:18:50 30-03-2024
"...с гор Республики Алтая вода уже течет, снега в этом году там было много." - вода в Катуни сейчас кристально чистая, прозрачная, бирюзового цвета, мутнеть она начнет ближе к маю, и Бия еще тоже колом стоит, так что не надо ля-ля...
19:42:50 30-03-2024
Воняет она болотом и тиной, сроду не хлоркой. Первый год такая история даже после фильтра вонь сохраняется(
22:41:46 30-03-2024
Вот-вот, вода воняет болотом (Октябрьский район). Фильтр, кипячение не помогают, запах остается. Перешли пока на бутилированную воду
19:39:07 31-03-2024
Проточная система не спасает. Целых 4 ступени слелал: полипропилен, какой-то там запатентованный арагон, смягчение и уголь с серебром. Вонь и вкус все равно остаются. Тут, наверное, только обратный осмос спасет, но от такой воды, боюсь, мембраны только на апрель и хватит, а стоит оно огого. Переходим на бутылки, славяне
21:58:46 31-03-2024
Гость (10:15:53 30-03-2024) внимательно читайте, в паводок добавляют больше реагентов. А... да чушь, конечно, пишут. как в юмореске - "нюхать можно (а сами нос затыкают)". По СанПин вода из системы должна быть без вкуса и запаха, а эти спецы заявляют, что даже мутная и цветная, оказывается, допускается! Красота, какие у нас профи работают на очистке!
05:48:34 02-04-2024
на взлётной пахнет не хлоркой а дустом! хотя он вроде снят давно с производства. вообщем кашмар...
08:55:21 02-04-2024
Вода пахнет не хлором, с болотной жижей😬😬
09:49:12 02-04-2024
А почему Роспотребнадзор отмалчивается в этой ситуации? Так пить или не пить?
14:57:13 11-04-2024
Благодарю тружеников барнаульского водоканала за добросовестную работу!