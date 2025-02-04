Музеи школ и вузов могут принять участие в конкурсе и выиграть до 500 тысяч рублей

О старте конкурса "Знать, чтобы помнить" объявила "Единая Россия"

04 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

Владимир Якушев / Фото: "Единая Россия"

В России стартовал конкурс для музеев школ и высших учебных заведений "Знать, чтобы помнить". Победители, а их в 2025 году будет 96, получат от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории. Об этом на заседании оргкомитета "Наша Победа" сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. Подробности сообщает сайт ER.ru.

1400 участников

В 2024 году конкурс собрал более 1,4 тыс. образовательных учреждений, представивших экспозиции, посвященные землякам – участникам специальной военной операции. В рамках федерального этапа выбрали 90 победителей. Кстати, тогда впервые к конкурсу присоединились 50 вузов. Владимир Якушев сказал, что в этом году партия рассчитывает на такую же активность со стороны школьных музеев, учреждений дополнительного образования и высших учебных заведений.

По словам председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, победители прошлого года уже реализовали свои проекты благодаря полученным грантам.

Сергей Нарышкин / Фото: «Единая Россия»

Поддержка сельских школ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, ранее координировавший федеральный партийный проект "Историческая память", пояснил, что при распределении поддержки учитываются различия между сельскими школами и федеральными вузами.

"Мы понимаем, что несопоставимо состояние сельской школы и федерального высшего учебного заведения. Поэтому меры поддержки продолжают в первую очередь получать именно школы. При этом, зная невозможность объективной конкуренции, делим их на сельские и городские", – пояснил он.

Хинштейн подчеркнул, что музеи, созданные самими школьниками, становятся настоящей школой патриотизма, а воспитание молодежи – одно из важнейших направлений работы оргкомитета.

Заседание оргкомитета "Наша Победа" / Фото: «Единая Россия»

Патриотические инициативы "Единой России"

В год 80-летия Великой Победы партия реализует масштабную программу мероприятий, направленных на поддержку ветеранов-фронтовиков, участников локальных войн и СВО, а также их семей. Важное внимание уделяется сохранению исторической правды.

"С одной стороны, мы говорим спасибо ветеранам, с другой – закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения", – отметил Владимир Якушев.

В рамках юбилейного года "Единая Россия" организует более 100 мероприятий и акций. Некоторые из них значительно расширили географию. Так, в международной акции "Диктант Победы" в этом году участие примут уже 80 стран. Запуск состоится 25 апреля.

Как ранее сообщал amic.ru, партия передала в зону СВО, а также в новые и прифронтовые регионы свыше 135 тысяч тонн гуманитарной помощи. Военнослужащие получили 42 тыс. дронов, беспилотные летательные аппараты, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и другое необходимое оборудование.