Музеи школ и вузов могут принять участие в конкурсе и выиграть до 500 тысяч рублей
О старте конкурса "Знать, чтобы помнить" объявила "Единая Россия"
04 февраля 2025, 17:30, ИА Амител
В России стартовал конкурс для музеев школ и высших учебных заведений "Знать, чтобы помнить". Победители, а их в 2025 году будет 96, получат от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории. Об этом на заседании оргкомитета "Наша Победа" сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. Подробности сообщает сайт ER.ru.
1400 участников
В 2024 году конкурс собрал более 1,4 тыс. образовательных учреждений, представивших экспозиции, посвященные землякам – участникам специальной военной операции. В рамках федерального этапа выбрали 90 победителей. Кстати, тогда впервые к конкурсу присоединились 50 вузов. Владимир Якушев сказал, что в этом году партия рассчитывает на такую же активность со стороны школьных музеев, учреждений дополнительного образования и высших учебных заведений.
По словам председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, победители прошлого года уже реализовали свои проекты благодаря полученным грантам.
Поддержка сельских школ
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, ранее координировавший федеральный партийный проект "Историческая память", пояснил, что при распределении поддержки учитываются различия между сельскими школами и федеральными вузами.
"Мы понимаем, что несопоставимо состояние сельской школы и федерального высшего учебного заведения. Поэтому меры поддержки продолжают в первую очередь получать именно школы. При этом, зная невозможность объективной конкуренции, делим их на сельские и городские", – пояснил он.
Хинштейн подчеркнул, что музеи, созданные самими школьниками, становятся настоящей школой патриотизма, а воспитание молодежи – одно из важнейших направлений работы оргкомитета.
Патриотические инициативы "Единой России"
В год 80-летия Великой Победы партия реализует масштабную программу мероприятий, направленных на поддержку ветеранов-фронтовиков, участников локальных войн и СВО, а также их семей. Важное внимание уделяется сохранению исторической правды.
"С одной стороны, мы говорим спасибо ветеранам, с другой – закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения", – отметил Владимир Якушев.
В рамках юбилейного года "Единая Россия" организует более 100 мероприятий и акций. Некоторые из них значительно расширили географию. Так, в международной акции "Диктант Победы" в этом году участие примут уже 80 стран. Запуск состоится 25 апреля.
Как ранее сообщал amic.ru, партия передала в зону СВО, а также в новые и прифронтовые регионы свыше 135 тысяч тонн гуманитарной помощи. Военнослужащие получили 42 тыс. дронов, беспилотные летательные аппараты, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и другое необходимое оборудование.
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