Музей и "прогулки" по космосу. Планетарий в Барнауле ждёт масштабная реконструкция
Все работы планируют завершить в 2026 году
15 марта 2023, 06:42, Вячеслав Кондаков
Здание барнаульского планетария, где ранее располагался кинотеатр "Родина", ждёт масштабная реконструкция. Курировать разработку проекта ремонта дома для любителей астрономии будет творческая мастерская "Классика" Александра Деринга. По задумке руководства учреждения, в ближайшие несколько лет для посетителей заработает современный музей и выставочный зал.
Как преобразится планетарий?
Сейчас идёт подготовка проектно-сметной документации на ремонт планетария. Разрабатывать концепцию обновлённого здания будет творческая мастерская архитектора Александра Деринга "Классика". Именно он в начале нулевых занимался проектом реставрации барнаульского кинотеатра "Родина", где сейчас располагается планетарий.
Как пояснили в мэрии краевой столицы, прежде всего планируется отремонтировать второй зал, который сейчас пустует. Там появится выставочный зал научно-технического творчества. Также в зале разместят виртуальный павильон по технологии маппинга, в котором можно будет совершить захватывающие прогулки по космосу, планетам и даже океанам, сообщили amic.ru в администрации Барнаула.
На втором этаже здания после завершения ремонта откроют современный музей астрофизических явлений и достижений отечественной космонавтики. В фойе планетария заработают фотозона и кафе.
Когда завершится реконструкция и во сколько обойдутся работы?
Проект реконструкции здания будет готов не раньше осени. Только после этого станет известна полная стоимость всех работ по реконструкции внутренних помещений планетария. Завершить все работы в администрации города планируют не раньше 2026 года.
Ранее мэр города Вячеслав Франк, говоря о будущем планетария, заявлял, что на его полную реконструкцию потребуется не менее 100 миллионов рублей.
А что уже сделали в новом планетарии?
В новое здание на проспекте Ленина сотрудники планетария переехали в феврале 2022 года. В одном из залов бывшего кинотеатра "Родина" сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно.
Также улучшили звуковую систему основного зала – теперь здесь современное объёмное звучание 5.1. Система поддерживает цифровые программы, а также проекцию звёздного неба. На полное обновление планетария потратили порядка 9 миллионов рублей, ещё 4 миллиона ушло на дооснащение купольного зала.
Также в начале 2023 года в планетарии открыли новый зал, где раньше показывали фестивальные и артхаусные фильмы. Здесь оборудовали зрительный зал в виде амфитеатра на 32 места, установили большой мультимедийный экран, проекционное оборудование и акустическую систему. Теперь в зале планируют проводить всевозможные просветительские мероприятия, лекции и презентации.
Отметим, барнаульский планетарий находился в Крестовоздвиженской церкви в парке "Изумрудный" 70 лет. В 90-е власти решили вернуть объект РПЦ, а планетарию – найти новое помещение. Искали почти 20 лет и в 2017-м остановили выбор на здании бывшего кинотеатра "Родина". Барнаульский планетарий – единственный в России с возможностью показывать образовательные программы в 3D-формате.
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