Музей и "прогулки" по космосу. Планетарий в Барнауле ждёт масштабная реконструкция

Все работы планируют завершить в 2026 году

15 марта 2023, 06:42, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Здание барнаульского планетария, где ранее располагался кинотеатр "Родина", ждёт масштабная реконструкция. Курировать разработку проекта ремонта дома для любителей астрономии будет творческая мастерская "Классика" Александра Деринга. По задумке руководства учреждения, в ближайшие несколько лет для посетителей заработает современный музей и выставочный зал.

Как преобразится планетарий?

Сейчас идёт подготовка проектно-сметной документации на ремонт планетария. Разрабатывать концепцию обновлённого здания будет творческая мастерская архитектора Александра Деринга "Классика". Именно он в начале нулевых занимался проектом реставрации барнаульского кинотеатра "Родина", где сейчас располагается планетарий.

Как пояснили в мэрии краевой столицы, прежде всего планируется отремонтировать второй зал, который сейчас пустует. Там появится выставочный зал научно-технического творчества. Также в зале разместят виртуальный павильон по технологии маппинга, в котором можно будет совершить захватывающие прогулки по космосу, планетам и даже океанам, сообщили amic.ru в администрации Барнаула.

На втором этаже здания после завершения ремонта откроют современный музей астрофизических явлений и достижений отечественной космонавтики. В фойе планетария заработают фотозона и кафе.

Когда завершится реконструкция и во сколько обойдутся работы?

Проект реконструкции здания будет готов не раньше осени. Только после этого станет известна полная стоимость всех работ по реконструкции внутренних помещений планетария. Завершить все работы в администрации города планируют не раньше 2026 года.

Ранее мэр города Вячеслав Франк, говоря о будущем планетария, заявлял, что на его полную реконструкцию потребуется не менее 100 миллионов рублей.

А что уже сделали в новом планетарии?

В новое здание на проспекте Ленина сотрудники планетария переехали в феврале 2022 года. В одном из залов бывшего кинотеатра "Родина" сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно.

Также улучшили звуковую систему основного зала – теперь здесь современное объёмное звучание 5.1. Система поддерживает цифровые программы, а также проекцию звёздного неба. На полное обновление планетария потратили порядка 9 миллионов рублей, ещё 4 миллиона ушло на дооснащение купольного зала.

Также в начале 2023 года в планетарии открыли новый зал, где раньше показывали фестивальные и артхаусные фильмы. Здесь оборудовали зрительный зал в виде амфитеатра на 32 места, установили большой мультимедийный экран, проекционное оборудование и акустическую систему. Теперь в зале планируют проводить всевозможные просветительские мероприятия, лекции и презентации.

Отметим, барнаульский планетарий находился в Крестовоздвиженской церкви в парке "Изумрудный" 70 лет. В 90-е власти решили вернуть объект РПЦ, а планетарию – найти новое помещение. Искали почти 20 лет и в 2017-м остановили выбор на здании бывшего кинотеатра "Родина". Барнаульский планетарий – единственный в России с возможностью показывать образовательные программы в 3D-формате.