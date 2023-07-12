Музей загадочных предметов. Откуда взялась мадам Крюгер, владелица аптеки в Барнауле

Сергей Корепанов рассказал, почему его музей не зависит ни от эпохи, ни от времени ни от страны

12 июля 2023, 16:01, ИА Амител

Откуда появилась госпожа Вильгельмина Крюгер, которая известна, как хозяйка знаменитой старинной аптеки на улице Пушкина в Барнауле. И как сейчас идут работы по реставрации этого исторического здания рассказал в Переговорке на amic.ru Сергей Корепанов, создатель музея "Мир времени".

"Наш музей резко отличается от других музеев громадным количеством необычных загадочных предметов" - говорит Корепанов. Каких именно — смотрите в нашем видео.Полная версия "Переговорки" выйдет на портале amic.ru 13 июля. В этот раз мы ее снимали не в нашей студии, а непосредственно в аптеке таинственной мадам Крюгер. Сергей Корепанов рассказал и показал нашей съемочной группе, что уже сделано, что будет сделано и каким будет результат реставрации этого удивительного здания.

А еще поговорили о том, почему его музей называется "Мир времени", а сам он себя называет "родиноведом": "Родина — это маленький земной шар", говорит Корепанов.