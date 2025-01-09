Муж Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому
По данным источников, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое
09 января 2025, 07:46, ИА Амител
Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Российский телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Об этом сообщила его супруга, Маргарита Симоньян, в своем Telegram-канале.
"Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце", – рассказала Симоньян.
По данным Telegram-канала Baza, Кеосаян попал в больницу в конце декабря. В 2008 и 2010 годах он уже перенес два инфаркта. Со слов источника, врачи оценивают состояние телеведущего как крайне тяжелое.
07:55:07 09-01-2025
Не скажу что это такая уж грустная новость.
08:46:50 09-01-2025
Гость (07:55:07 09-01-2025) Не скажу что это такая уж грустная новость.... Действительно, если вы будете в коме-нам будет веселее.
09:16:47 09-01-2025
Наркотики вообще для сердца опасны, а видевший хоть раз его "тварения" в его злоупотреблении не усомниться.
09:46:49 09-01-2025
С декабря в коме, прогноз неутешительный.
09:50:58 09-01-2025
Случайно попадал на его передачи по НТВ. Пилорама называется. Вот после увиденного, действительно не жаль его. Такой лютой пропаганды и дичи в целом. Тяжело найти
12:30:32 09-01-2025
Гость (09:50:58 09-01-2025) Случайно попадал на его передачи по НТВ. Пилорама называется... Чуждый менталитет, непонятные телодвижения, сомнительные цели.