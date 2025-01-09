Муж Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому

По данным источников, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое

09 января 2025, 07:46, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Об этом сообщила его супруга, Маргарита Симоньян, в своем Telegram-канале.

"Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце", – рассказала Симоньян.

По данным Telegram-канала Baza, Кеосаян попал в больницу в конце декабря. В 2008 и 2010 годах он уже перенес два инфаркта. Со слов источника, врачи оценивают состояние телеведущего как крайне тяжелое.